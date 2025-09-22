Ewa Minge jest teraz na językach wszystkich mediów w Polsce za sprawą głośnego konfliktu z Rafałem Maserakiem. Projektantka mody w ekskluzywnej rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że nie żywi do nikogo urazy. Jednak wciąż uważa, że zachowanie tancerza było bardzo niestosowne. Wyjaśniła nam, o co chodziło w mowie końcowej, w której wbiła szpilę mistrzowi tańca. Takiego obrotu sprawy chyba nikt się nie spodziewał! Plejada gwiazd na planie programu Krzysztofa Ibisza! Ewa Minge z synową, Olga Frycz z ukochanym… Ewa Minge wytoczyła działa Rafałowi Maserakowi. Mówi, że zachował się nie fair! Ewa Minge po zakończeniu przygody z „Tańcem z gwiazdami” w gorzkich słowach zwróciła się do Rafała Maseraka. Jasno dała do zrozumienia, że figura, którą zaprezentował w tańcu z Iwoną Pavlović, była jawnym ośmieszeniem tej pozycji, którą Ewa Minge pokazała w pierwszym odcinku show. Ekspertka od mody uważa to za zachowanie poniżej jakiejkolwiek krytyki… Dziękuję ci, Rafale, za to, że ośmieszyłeś nas na koniec, robiąc (z Iwoną Pavlović — przyp. red.) figurę, którą zrobiłam (w cha-chy — przyp. red.). Myślę, że to jest klasa sama w sobie — podsumowała Ewa Minge. Ewa Minge wyjaśniła całą sytuację w wywiadzie dla Kozaczka. Ewa Minge jest przemęczona! Wiemy, co z jej udziałem w „Tańcu z Gwiazdami”

Ewa Minge w wyjątkowej rozmowie z Kozaczkiem odniosła się do wszelkich spekulacji na temat jej komentarza pod adresem Rafała Maseraka. Wytłumaczyła widzom dokładnie, o co chodziło w jej przemowie końcowej. Otóż zdaniem projektantki mody Rafała Maserak i Iwona Pavlović wykonali na parkiecie figurę, którą ona wykonała z Michałem Bartkiewiczem w 1. odcinku show. Zdaniem Ewy Minge było to zachowanie prześmiewcze i wysoce niestosowne… „Basia Bursztynowicz zakończyła swój taniec. Po jej tańcu Rafał z Iwoną odtańczyli jakiś kawałek. Twierdzą, że to była taka spontaniczna choreografia. Nie podważam tego, ale w pewnym momencie Rafał wziął Iwonę i zrobił tak zwany „numer", czyli figurę, która była moją końcową figurą w pierwszym tańcu w 1. odcinku. […] Dla widzów w zestawieniu z moim wiekiem to było szokujące. To już stało się viralem i teraz lata po sieci. Po tym wszystkim Iwona opadła na ziemię i Rafał to skomentował: „No bo widzicie państwo kroki, kroki, kroki. Uczymy się kroków, bo taką figurę to każdy potrafi zrobić. Figury to są najprostsze rzeczy" – przekazała Ewa Minge. My wtedy zrozumieliśmy, że te nasze niskie noty z tamtego odcinka to jest kwestia tego, że wykonaliśmy różnego rodzaju podniebne i naziemne akrobacje, które mogły nie przypaść jurorom do gustu.