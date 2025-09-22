Ewa Minge wyzywa na pojedynek Pavlović: „Stańmy w zawody Iwonko”
Projektantka mody zdradziła nam, co się działo za kulisami "Tańca z Gwiazdami"...
Ewa Minge jest teraz na językach wszystkich mediów w Polsce za sprawą głośnego konfliktu z Rafałem Maserakiem. Projektantka mody w ekskluzywnej rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że nie żywi do nikogo urazy. Jednak wciąż uważa, że zachowanie tancerza było bardzo niestosowne. Wyjaśniła nam, o co chodziło w mowie końcowej, w której wbiła szpilę mistrzowi tańca. Takiego obrotu sprawy chyba nikt się nie spodziewał!
Ewa Minge po zakończeniu przygody z „Tańcem z gwiazdami” w gorzkich słowach zwróciła się do Rafała Maseraka. Jasno dała do zrozumienia, że figura, którą zaprezentował w tańcu z Iwoną Pavlović, była jawnym ośmieszeniem tej pozycji, którą Ewa Minge pokazała w pierwszym odcinku show. Ekspertka od mody uważa to za zachowanie poniżej jakiejkolwiek krytyki…
Dziękuję ci, Rafale, za to, że ośmieszyłeś nas na koniec, robiąc (z Iwoną Pavlović — przyp. red.) figurę, którą zrobiłam (w cha-chy — przyp. red.). Myślę, że to jest klasa sama w sobie — podsumowała Ewa Minge.
Ewa Minge wyjaśniła całą sytuację w wywiadzie dla Kozaczka.
Ewa Minge w wyjątkowej rozmowie z Kozaczkiem odniosła się do wszelkich spekulacji na temat jej komentarza pod adresem Rafała Maseraka. Wytłumaczyła widzom dokładnie, o co chodziło w jej przemowie końcowej. Otóż zdaniem projektantki mody Rafała Maserak i Iwona Pavlović wykonali na parkiecie figurę, którą ona wykonała z Michałem Bartkiewiczem w 1. odcinku show. Zdaniem Ewy Minge było to zachowanie prześmiewcze i wysoce niestosowne…
„Basia Bursztynowicz zakończyła swój taniec. Po jej tańcu Rafał z Iwoną odtańczyli jakiś kawałek. Twierdzą, że to była taka spontaniczna choreografia. Nie podważam tego, ale w pewnym momencie Rafał wziął Iwonę i zrobił tak zwany „numer”, czyli figurę, która była moją końcową figurą w pierwszym tańcu w 1. odcinku. […] Dla widzów w zestawieniu z moim wiekiem to było szokujące. To już stało się viralem i teraz lata po sieci. Po tym wszystkim Iwona opadła na ziemię i Rafał to skomentował: „No bo widzicie państwo kroki, kroki, kroki. Uczymy się kroków, bo taką figurę to każdy potrafi zrobić. Figury to są najprostsze rzeczy” – przekazała Ewa Minge.
My wtedy zrozumieliśmy, że te nasze niskie noty z tamtego odcinka to jest kwestia tego, że wykonaliśmy różnego rodzaju podniebne i naziemne akrobacje, które mogły nie przypaść jurorom do gustu.
Ewa Minge w dalszej części rozmowy dodała, że skoro dla Iwony Pavlović taka figura akrobatyczna jest tak prosta i łatwa, to wyzywa ją na pojedynek taneczny. Ekspertka od mody chciałaby zobaczyć, jakby wypadła w tym zestawieniu. Projektantka mody chętnie sprawdziłaby też, jak inni amatorzy z ulicy wykonują obrót z głową do dołu…
Drodzy państwo, nie oczekuję splendoru ani braw, bo jestem wygimnastykowana i robię figury. Oczekuję jedynie języka szacunku w takim programie. Pamiętam, jak spojrzałam na minę Michała. On spojrzał na mnie. Nie mogło nam się to wydawać. Po prostu akurat ta figura, bo ona była najłatwiejsza. Skoro była taka prosta, to stańmy w zawody, Iwonko. Tak bez przygotowania spróbujmy zrobić kilka figur i zróbmy tę na trzy, cztery. Jeszcze poprośmy państwa ze studia, bo to każdy podobno może zrobić — podsumowała Ewa Minge.
nikt | 23 września 2025
Nie słyszałam o tym żeby Pani Iwona brała udział w jakimś programie ” uszyj sobie sukienkę i wygraj kryształową igłę”. Trzeba umieć zejść ze sceny Pani Minge.
1345 | 23 września 2025
Pani Minge, pani niech sie juz nie ośmiesza.
Anonim | 22 września 2025
Pani Minge niech robi to co lubi i potrafi .Ale Tancerka z niej to rzadna!!!
niko 60 | 22 września 2025
Trzeba umieć odejść z godnością.