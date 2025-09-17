Wielkie zmiany w życiu Marcina Rogacewicza. Zamknął dochodowy biznes!
Wierzył w wielki sukces, ale później musiał zmienić plany...
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są na ustach wszystkich za sprawą namiętnego pocałunku.
Tym jednym gestem potwierdzili, że są razem w pierwszym odcinku jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”.
Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska zachwycili widzów romantycznym tańcem.
Ich płomienne uczucie aż wylewało się z parkietu…
Jednak nie każdy wie, że zanim Marcin Rogacewicz zakochał się w Agnieszce Kaczorowskiej, to był związany z inną kobietą.
Marcin Rogacewicz to właśnie dla żony — Mai i czwórki dzieci: trzech córek i syna stworzył biznes w czasie pandemii COVID-19.
W trudnym dla artystów czasie postanowił, że założy własny warzywniak, gdzie będzie sprzedawał owoce i warzywa.
Jesienią 2021 roku na warszawskiej Woli otworzył niewielką budkę o nazwie „Warzywniak u aktora”. Wiele osób podziwiało go za ten pomysł i obrotność w trudnym, pandemicznym czasie.
„Marzenie o własnym miejscu, w którym mógłbym sprzedawać owoce i warzywa, tak ukochane przeze mnie i moją rodzinę, dojrzewało we mnie niczym zasiane ziarenko. Wiele warunków zbiegło się, by to ziarenko zaczęło zapuszczać korzenie i kiełkować ponad urodzajną glebę. Teraz, po wielu latach pracy w zawodzie, spełniony w roli aktora, dotknięty pandemią, ale i wzbogacony nią o przemyślenia dotyczące tego, co w życiu ważne, dzięki wsparciu osób mi najbliższych i serdecznych, zaczynam realizację tego marzenia” — pisał swego czasu Rogacewicz na Instagramie.
Początkowo wiele osób kupowało warzywa i owoce u Marcina Rogacewicza.
Ludzie chwalili „Warzywniak u aktora” za miłą obsługę i świetnej jakości produkty.
Jednak z czasem mężczyzna z powodu otrzymania roli w serialu „Komisarz Alex” i innych zobowiązań zawodowych postanowił zamknąć warzywniak.
Skupił się wtedy na działalności aktorskiej.
Na stronie internetowej według danych w Ogólnopolskiej Wyszukiwarce Gospodarczej możemy przeczytać, że zawiesił działalność 31 marca 2023 roku.
Kto wie, może w przyszłości aktor jeszcze wróci do swojego kreatywnego pomysłu na biznes?