times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

Wielkie zmiany w życiu Marcina Rogacewicza. Zamknął dochodowy biznes!

Wierzył w wielki sukces, ale później musiał zmienić plany...

Agnieszka Kaczorowska Biznes Marcin Rogacewicz
/ 17.09.2025 /
EmEl
Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. AKPA. źródło AKPA

1 / 10

Marcin Rogacewicz zamknął swój biznes 

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są na ustach wszystkich za sprawą namiętnego pocałunku.

Tym jednym gestem potwierdzili, że są razem w pierwszym odcinku jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”.

Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. AKPA. źródło AKPA

2 / 10

Marcin Rogacewicz zamknął swój biznes 

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska zachwycili widzów romantycznym tańcem. 

Ich płomienne uczucie aż wylewało się z parkietu…

Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. AKPA.

3 / 10

Marcin Rogacewicz zamknął swój biznes 

Jednak nie każdy wie, że zanim Marcin Rogacewicz zakochał się w Agnieszce Kaczorowskiej, to był związany z inną kobietą. 

Marcin Rogacewicz, fot. Instagram.

4 / 10

Marcin Rogacewicz zamknął swój biznes 

Marcin Rogacewicz to właśnie dla żony — Mai i czwórki dzieci: trzech córek i syna stworzył biznes w czasie pandemii COVID-19. 

W trudnym dla artystów czasie postanowił, że założy własny warzywniak, gdzie będzie sprzedawał owoce i warzywa.

Marcin Rogacewicz, fot. Instagram.

5 / 10

Marcin Rogacewicz zamknął swój biznes 

Jesienią 2021 roku na warszawskiej Woli otworzył niewielką budkę o nazwie „Warzywniak u aktora”. Wiele osób podziwiało go za ten pomysł i obrotność w trudnym, pandemicznym czasie.

Marcin Rogacewicz, fot. Instagram.

6 / 10

Marcin Rogacewicz zamknął swój biznes 

„Marzenie o własnym miejscu, w którym mógłbym sprzedawać owoce i warzywa, tak ukochane przeze mnie i moją rodzinę, dojrzewało we mnie niczym zasiane ziarenko. Wiele warunków zbiegło się, by to ziarenko zaczęło zapuszczać korzenie i kiełkować ponad urodzajną glebę. Teraz, po wielu latach pracy w zawodzie, spełniony w roli aktora, dotknięty pandemią, ale i wzbogacony nią o przemyślenia dotyczące tego, co w życiu ważne, dzięki wsparciu osób mi najbliższych i serdecznych, zaczynam realizację tego marzenia” — pisał swego czasu Rogacewicz na Instagramie.

Marcin Rogacewicz, fot. Instagram.

7 / 10

Marcin Rogacewicz zamknął swój biznes 

Początkowo wiele osób kupowało warzywa i owoce u Marcina Rogacewicza.

Ludzie chwalili „Warzywniak u aktora” za miłą obsługę i świetnej jakości produkty.

Marcin Rogacewicz, fot. Instagram.

8 / 10

Marcin Rogacewicz zamknął swój biznes 

Jednak z czasem mężczyzna z powodu otrzymania roli w serialu „Komisarz Alex” i innych zobowiązań zawodowych postanowił zamknąć warzywniak. 

Skupił się wtedy na działalności aktorskiej.

Marcin Rogacewicz, fot. Instagram.

9 / 10

Marcin Rogacewicz zamknął swój biznes 

Na stronie internetowej według danych w Ogólnopolskiej Wyszukiwarce Gospodarczej możemy przeczytać, że zawiesił działalność 31 marca 2023 roku.

Marcin Rogacewicz, fot. Instagram.

10 / 10

Marcin Rogacewicz zamknął swój biznes 

Kto wie, może w przyszłości aktor jeszcze wróci do swojego kreatywnego pomysłu na biznes? 

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Hubert Urbański szczerze o transferze do Polsatu. Zdradził, co go przekonało!
Aktualności Polscy celebryci
Hubert Urbański Magda Mołek
Hubert Urbański szczerze o transferze do Polsatu. Zdradził, co go przekonało!
Wprost wspomniał o jednej, ważnej rzeczy...
Pokaz „Tartuffe”. Zmysłowa Szapołowska i przedziwny Bielenia. Spójrzcie na jego spodnie!
Aktualności Polscy celebryci
Bartosz Bielenia Grażyna Szapołowska
Pokaz „Tartuffe”. Zmysłowa Szapołowska i przedziwny Bielenia. Spójrzcie na jego spodnie!
Wyglądał jak mały Aladyn!
Nawrocki stanie przed sporym problemem. Pałac Prezydencki nie był na to gotowy!
Aktualności Polscy celebryci
Karol Nawrocki Pałac Prezydencki
Nawrocki stanie przed sporym problemem. Pałac Prezydencki nie był na to gotowy!
Pojawiła się zaskakująca przeszkoda na jego drodze...
Wielkie zmiany w „Królowej przetrwania”. Gwiazda TVN-u poprowadzi reality show!
Aktualności Polscy celebryci
Królowa Przetrwania Małgorzata Rozenek
Wielkie zmiany w „Królowej przetrwania”. Gwiazda TVN-u poprowadzi reality show!
Będzie zszokowani, kogo do tej roli wybrali!
Tak Sandra Kubicka przywitała Alka Barona w Grecji! Przeuroczy kadr trafił do sieci
Aktualności Polscy celebryci
Aleksander Milwiw-baron Sandra Kubicka
Tak Sandra Kubicka przywitała Alka Barona w Grecji! Przeuroczy kadr trafił do sieci
Sandra Kubicka była cała rozpromieniona!
Szok, co Ania Lewandowska dostała od teściowej! Robert był przeszczęśliwy
Aktualności Polscy celebryci
Anna Lewandowska Iwona Lewandowska
Szok, co Ania Lewandowska dostała od teściowej! Robert był przeszczęśliwy
Iwona Lewandowska podarowała jej nietypowy prezent...
Dżaga ubolewa nad życiem uczuciowym Dody. „Ludzie chcą ją oszukać!”
Aktualności Polscy celebryci
Doda Dżaga
Dżaga ubolewa nad życiem uczuciowym Dody. „Ludzie chcą ją oszukać!”
Wokalistka wielokrotnie rozstawała się z byłymi partnerami...
Anna Lewandowska zawitała na polskie salony. Rozmawiała z naszym reporterem!
Polscy celebryci
Anna Lewandowska
Anna Lewandowska zawitała na polskie salony. Rozmawiała z naszym reporterem!
Żona piłkarza zabłysnęła w małej czarnej!
Gwiazdy hucznie świętują 55. urodziny Michała Milowicza! Imprezowa Katarzyna Skrzynecka, Rafał Zawierucha, Mery Spolsky
Polscy celebryci Z życia gwiazd
Katarzyna Skrzynecka Krzysztof Skiba
Gwiazdy hucznie świętują 55. urodziny Michała Milowicza! Imprezowa Katarzyna Skrzynecka, Rafał Zawierucha, Mery Spolsky
Olga Borys, Adrianna Biedrzyńska, Karolina i Krzysztof Skiba i wiele innych.
„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Widzowie nie wytrzymali! Jedna rzecz doprowadza ich do szału
Aktualności Newsy Programy TV
ślub Od Pierwszego Wejrzenia
„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Widzowie nie wytrzymali! Jedna rzecz doprowadza ich do szału
Po najnowszym odcinku sieć zalała fala skarg.
„Zazdrosna kobieta” – Krzysztof Gojdź OSTRO o Iwonie Pavlović!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Ewa Minge Iwona Pavlović
„Zazdrosna kobieta” – Krzysztof Gojdź OSTRO o Iwonie Pavlović!
Poszło o Ewę Minge i jej występ w „Tańcu z Gwiazdami”...
Marianna Schreiber miażdży zachowanie uczestników „TzG”: „Debilizm. Oni upadli na ŁEB!”
Aktualności Polscy celebryci
Marianna Schreiber Polsat
Marianna Schreiber miażdży zachowanie uczestników „TzG”: „Debilizm. Oni upadli na ŁEB!”
Celebrytka nie gryzła się w język!
Nawrocki w Berlinie. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)
Aktualności Newsy
Karol Nawrocki
Nawrocki w Berlinie. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)
Podczas wizyty w Niemczech prezydent nie tylko rozmawiał o reparacjach...
Nie żyje Robert Redford. Legendarny aktor miał 89 lat
Aktualności Newsy
śmierć Zmarli 2025
Nie żyje Robert Redford. Legendarny aktor miał 89 lat
Świat kina żegna jednego z największych artystów w historii.
Gojdź o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza: „Polacy nie lubią, jak ktoś jest szczęśliwy!”
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Gojdź o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza: „Polacy nie lubią, jak ktoś jest szczęśliwy!”
Wspomniał też o BYŁYCH PARTNERACH...
Goście dostali zaproszenia od Cichopek i Kurzajewskiego. Już mają WYMAGANIA!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Goście dostali zaproszenia od Cichopek i Kurzajewskiego. Już mają WYMAGANIA!
Para przygotowała dla bliskich dwudniową zabawę.
 