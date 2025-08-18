7 lat temu Friz po raz pierwszy pokazał Wersow na swoim kanale. Teraz ogłosili ŚLUB
Przypominamy ich pierwsze zdjęcia....
1 / 9
Ten film z pewnością przejdzie do historii. To wtedy zapoczątkowali wielką markę „Friz i Wersow”.
Film pod tytułem „Poznajcie moją dziewczynę!” został opublikowany dokładnie 24 lis 2018 roku i ma ponad 4 mln wyświetleń.
2 / 9
Wersow poznała Friza, kiedy youtuber był promotorem jednego z klubów. Wówczas to Karol zwrócił uwagę na Weronikę, ale bez odwzajemnienia.
„Historia z Karolem zaczęła się w ogóle pod klubem. Ja kiedyś wyszłam z moją przyjaciółką na imprezę i to była jedna z nielicznych imprez, na które ja wtedy chodziłam. Pod klubem spotkałam Karola, który był jego promotorem. Dał nam karteczkę i my poszłyśmy z przyjaciółką do tego klubu. Wiem, że to było trochę „cebulackie” zachowanie, ale po chwili poszłyśmy z moją koleżanką po kolejną karteczkę i Karol dał mi ją bez problemu, a mojej przyjaciółce powiedział: „Dam ci, jeżeli powiesz, jak twoja koleżanka ma na imię” – mówiła kiedyś Wersow.
3 / 9
Sprawdziliśmy, kiedy zostało opublikowane pierwsze zdjęcie z Frizem na profilu instagramowym Wersow.
Oczywiście influencerka mogła już usunąć pierwsze zdjęcia z youtuberem, ale na ten moment jest z 16 listopada 2018 roku.
„Wybraliśmy się z @frizoluszek na mała weekendowa wycieczkę, zgadnijcie gdzie, może to właśnie wasze miasto odwiedziliśmy” – napisała Weronika Sowa.
4 / 9
18 sierpnia para poinformowała na Instagramie, że wzięła ślub w Grecji.
Po 2 miesiącach nieobecności w sieci opublikowali jedynie dwa enigmatyczne zdjęcia i ogłosili, że film z wesela będzie można zobaczyć w kinach.
Trzeba przyznać, że tego jeszcze nie było!
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9