7 lat temu Friz po raz pierwszy pokazał Wersow na swoim kanale. Teraz ogłosili ŚLUB

Wersow i Friz na początku związku

Wersow poznała Friza, kiedy youtuber był promotorem jednego z klubów. Wówczas to Karol zwrócił uwagę na Weronikę, ale bez odwzajemnienia.

„Historia z Karolem zaczęła się w ogóle pod klubem. Ja kiedyś wyszłam z moją przyjaciółką na imprezę i to była jedna z nielicznych imprez, na które ja wtedy chodziłam. Pod klubem spotkałam Karola, który był jego promotorem. Dał nam karteczkę i my poszłyśmy z przyjaciółką do tego klubu. Wiem, że to było trochę „cebulackie” zachowanie, ale po chwili poszłyśmy z moją koleżanką po kolejną karteczkę i Karol dał mi ją bez problemu, a mojej przyjaciółce powiedział: „Dam ci, jeżeli powiesz, jak twoja koleżanka ma na imię” – mówiła kiedyś Wersow.