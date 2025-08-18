times-dark
Kozaczek
Związki gwiazd

7 lat temu Friz po raz pierwszy pokazał Wersow na swoim kanale. Teraz ogłosili ŚLUB

Przypominamy ich pierwsze zdjęcia....

Friz Wersow
/ 18.08.2025 /
Maria
< Wróć do artykułu

1 / 9

Wersow i Friz na początku związku

Ten film z pewnością przejdzie do historii. To wtedy zapoczątkowali wielką markę „Friz i Wersow”.

Film pod tytułem „Poznajcie moją dziewczynę!” został opublikowany dokładnie 24 lis 2018 roku i ma ponad 4 mln wyświetleń.

Zrzut ekranu 2023-11-25 o 11.24.42

2 / 9

Wersow i Friz na początku związku

Wersow poznała Friza, kiedy youtuber był promotorem jednego z klubów. Wówczas to Karol zwrócił uwagę na Weronikę, ale bez odwzajemnienia.

„Historia z Karolem zaczęła się w ogóle pod klubem. Ja kiedyś wyszłam z moją przyjaciółką na imprezę i to była jedna z nielicznych imprez, na które ja wtedy chodziłam. Pod klubem spotkałam Karola, który był jego promotorem. Dał nam karteczkę i my poszłyśmy z przyjaciółką do tego klubu. Wiem, że to było trochę „cebulackie” zachowanie, ale po chwili poszłyśmy z moją koleżanką po kolejną karteczkę i Karol dał mi ją bez problemu, a mojej przyjaciółce powiedział: „Dam ci, jeżeli powiesz, jak twoja koleżanka ma na imię” – mówiła kiedyś Wersow.

3 / 9

Wersow i Friz na początku związku

Sprawdziliśmy, kiedy zostało opublikowane pierwsze zdjęcie z Frizem na profilu instagramowym Wersow.

Oczywiście influencerka mogła już usunąć pierwsze zdjęcia z youtuberem, ale na ten moment jest z 16 listopada 2018 roku.

„Wybraliśmy się z @frizoluszek na mała weekendowa wycieczkę, zgadnijcie gdzie, może to właśnie wasze miasto odwiedziliśmy” – napisała Weronika Sowa.

4 / 9

18 sierpnia para poinformowała na Instagramie, że wzięła ślub w Grecji.

Po 2 miesiącach nieobecności w sieci opublikowali jedynie dwa enigmatyczne zdjęcia i ogłosili, że film z wesela będzie można zobaczyć w kinach.

 

Trzeba przyznać, że tego jeszcze nie było!

Zrzut ekranu 2023-11-25 o 11.24.58

5 / 9

Wersow i Friz na początku związku
Zrzut ekranu 2023-11-25 o 11.25.30

6 / 9

Wersow i Friz na początku związku
Zrzut ekranu 2023-11-25 o 11.25.41

7 / 9

Wersow i Friz na początku związku
Zrzut ekranu 2023-11-25 o 11.26.15

8 / 9

Wersow i Friz na początku związku
Zrzut ekranu 2023-11-25 o 11.26.55

9 / 9

Wersow i Friz na początku związku
KOMENTARZE
< Wróć do artykułu Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Syn Joanny Przetakiewicz znów jest singlem! A miało być tak pięknie…
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Aleksander Przetakiewicz\ Joanna Przetakiewicz
Syn Joanny Przetakiewicz znów jest singlem! A miało być tak pięknie…
Te znaki nie pozostawiają żadnych wątpliwości...
Paweł z „Blue Cafe” pojawił się ze świeżo upieczoną żoną w Sopocie! Na scenie czekała ich niespodzianka…
Ale plota! Programy TV Związki gwiazd
Blue Cafe Dorota Wellman
Paweł z „Blue Cafe” pojawił się ze świeżo upieczoną żoną w Sopocie! Na scenie czekała ich niespodzianka…
Para po raz pierwszy brylowała jako nowożeńcy...
Do sieci wyciekł wzruszający zwiastun filmu ze ŚLUBU Wersow i Friza!
Ale plota! TV Wideo Związki gwiazd
Friz Premiera Filmu
Do sieci wyciekł wzruszający zwiastun filmu ze ŚLUBU Wersow i Friza!
To będzie film jakiego dotychczas jeszcze nie było!
Agnieszka Kaczorowska miała jeden warunek wobec produkcji „TzG”! Nawet nie chodziło o PIENIĄDZE
Ale plota! Programy TV Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Albert Kosiński
Agnieszka Kaczorowska miała jeden warunek wobec produkcji „TzG”! Nawet nie chodziło o PIENIĄDZE
Jesteście ciekawi jak wypadną?
To nie były tylko plotki o Dodzie. Teraz sama wspomniała o partnerze
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Doda
To nie były tylko plotki o Dodzie. Teraz sama wspomniała o partnerze
Postawiła mu twarde warunki...
Burza po ślubie gwiazdora Blue Cafe! Poszło o nietypowy look pana młodego. „Totalny brak szacunku…”
Ale plota! Wpadki gwiazd Związki gwiazd
Afera Blue Cafe
Burza po ślubie gwiazdora Blue Cafe! Poszło o nietypowy look pana młodego. „Totalny brak szacunku…”
Przegięcie?
Tak Rutkowscy świętowali 6. rocznicę ślubu. Jak zwykle nie obyło się bez luksusu… (WIDEO)
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Krzysztof Rutkowski Maja Rutkowska
Tak Rutkowscy świętowali 6. rocznicę ślubu. Jak zwykle nie obyło się bez luksusu… (WIDEO)
Tacy to pożyją!
Kryzys w małżeństwie Daniela Martyniuka!? „Albo przeprasza albo będą ją jechał dopóki nie weźmie rozwodu”
Ale plota! Skandale Związki gwiazd
Daniel Martyniuk Danuta Martyniuk
Kryzys w małżeństwie Daniela Martyniuka!? „Albo przeprasza albo będą ją jechał dopóki nie weźmie rozwodu”
Ale się porobiło!
Kaczorowska i Rogacewicz dokazują na treningu przed „TzG”: „Ktoś tu się męczy z miłością…”
Ale plota! Programy TV Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Kaczorowska i Rogacewicz dokazują na treningu przed „TzG”: „Ktoś tu się męczy z miłością…”
Ależ iskrzy!
Zborowska i Wrona świętują 6. rocznicę ślubu! Ujawnili teraz prywatne kadry ze ślubu (FOTO)
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Andrzej Wrona Małżeństwa Gwiazd
Zborowska i Wrona świętują 6. rocznicę ślubu! Ujawnili teraz prywatne kadry ze ślubu (FOTO)
Ceremonia odbyła się wśród drzew. Było przepięknie!
Marianna Schreiber wróciła do Piotra Korczarowskiego i oświadcza: „Po prostu powiedziałam TAK”
Z życia gwiazd Związki gwiazd
Marianna Schreiber Piotr Korczarowski
Marianna Schreiber wróciła do Piotra Korczarowskiego i oświadcza: „Po prostu powiedziałam TAK”
Celebrytka niedawno potwierdziła rozstanie z Piotrem.
Ślubne afterparty Brooklyna i Nicoli. Wśród gości Adrien Brody, Alexander Wang… tylko rodziców pana młodego brak
Newsy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Brooklyn Beckham Nicola Peltz
Ślubne afterparty Brooklyna i Nicoli. Wśród gości Adrien Brody, Alexander Wang… tylko rodziców pana młodego brak
Po kameralnym ślubie, przyszedł czas na huczne afterparty w posiadłości Peltzów.
Była skromną ekspedientką, gdy on robił wielką karierę. Tak potoczyły się miłosne losy Ronaldo i Georginy
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
Była skromną ekspedientką, gdy on robił wielką karierę. Tak potoczyły się miłosne losy Ronaldo i Georginy
Dziś mają piątkę dzieci i są świeżo upieczonym narzeczeństwem!
Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna z „Rolnik szuka żony”! Fajerwerki, złote akcenty i telefon z życzeniami (FOTO)
Programy TV Związki gwiazd
Rolnik Szuka żony
Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna z „Rolnik szuka żony”! Fajerwerki, złote akcenty i telefon z życzeniami (FOTO)
Zakochani pochwalili się romantycznymi kadrami.
Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”
Z życia gwiazd Związki gwiazd
Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”
Po rozwodzie przez dekadę milczała. Teraz mówi wprost, dlaczego nie odda nazwiska i jak naprawdę wyglądało ich małżeństwo.
Agnieszka i Artur Kotońscy świętują 30. rocznicę ślubu! Na archiwalnych zdjęciach weselnych są nie do poznania (FOTO)
Z życia gwiazd Związki gwiazd
Agnieszka Kotońska Artur Kotoński
Agnieszka i Artur Kotońscy świętują 30. rocznicę ślubu! Na archiwalnych zdjęciach weselnych są nie do poznania (FOTO)
Celebrytka pokazała oryginalne zdjęcia z tego wyjątkowego dnia.
 