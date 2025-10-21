Wersow pokazała kolejne kadry z wesela. Tym razem odsłoniła kulisy kolacji przedślubnej (WIDEO)

Kolacja przedślubna Wersow i Friza

„Nasza przedślubna kolacja 🙌🏼🤍💍

Z tym hotelem mamy cudowne wspomnienia i wybraliśmy go nie bez powodu, ponieważ to właśnie tutaj podjęliśmy decyzję o powiększeniu rodziny. Tym razem wróciliśmy już z pełną rodzinką i mieliśmy również możliwość zorganizowania tam wyjątkowej kolacji przedślubnej oraz ugościć naszą rodzinę oraz przyjaciół. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za gościnność i organizację” – pisała Wersow na Insagramie.