Wersow pokazała kolejne kadry z wesela. Tym razem odsłoniła kulisy kolacji przedślubnej (WIDEO)
To był magiczny wieczór!
Wersow i Friz kilka tygodni temu powiedzieli sobie „tak” na bajecznych wakacjach w Grecji. Para nie tylko zorganizowała niezapomnianą ceremonię i wesele, ale również kolację przedślubną, którą teraz podzielili się w social mediach.
„Nasza przedślubna kolacja 🙌🏼🤍💍
Z tym hotelem mamy cudowne wspomnienia i wybraliśmy go nie bez powodu, ponieważ to właśnie tutaj podjęliśmy decyzję o powiększeniu rodziny. Tym razem wróciliśmy już z pełną rodzinką i mieliśmy również możliwość zorganizowania tam wyjątkowej kolacji przedślubnej oraz ugościć naszą rodzinę oraz przyjaciół. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za gościnność i organizację” – pisała Wersow na Insagramie.
Para tego dnia postawiła na biel i czerń w postaci wyjątkowo szykownych outfitów. Friz miał na sobie czarny smoking, który ograł białą koszulą krawatem i eleganckimi butami. Wersow natomiast olśniła w długiej kreacji z białym dołem i czarną górą oraz zdobnym szalem przy szyi, który swobodnie opadał na tył sukni. Całość wypełnił mocniejszy makijaż i lekko upięte fale.
Na kolacji przedślubnej młodej parze towarzyszyła oczywiście rodzina i bliscy, który pojawili się na weselu.
Nie brakowało również przepięknego wystroju, świec, kwiatów i stołu pełnego jedzenia. Atrakcją wieczoru był filmik, który został wyświetlony na telebimie.
