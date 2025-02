Andziaks po dwóch dniach w Polsce wróciła do Dubaju pierwszą klasą Emirates. Sprawdziliśmy, ile to kosztuje!

Andziaks zrelacjonowała pobyt w pierwszej klasie w samolocie Emirates

W dalszej części nagrania Andziaks zaprezentowała, jak wygląda jej prywatna kabina w pierwszej klasie. Już na wstępie powitał ją szampan wart 1000 złotych. Influencerka dostała też kapcie, opaskę na oczy i piżamę:

„Dostałam kapcie, opaskę na oczy i piżamę. Mi się to po prostu w głowie nie mieści, że ja tutaj jestem. To wygląda wszystko tak ekscytująco.To będzie po prostu dla mnie jedno wielkie doświadczenie. Pani przed chwileczką nalała mi szampana. I tak jak w klasie biznes, szampan, który był nalewany, no to był taki szampan, powiedzmy, standardowy, mieszczący się w kwocie chyba 300 coś złotych. Tak teraz pani nalała mi Dom Perignon, który kosztuje 1000 zł. Tak sobie już postanowiłam, że w tą stronę do Dubaju nie będę już pić alkoholu, bo ostatnio lekko zaszalałam w tym biznesie. Ale jak jestem tutaj, to aż żart po prostu z tego wszystkiego nie skorzystać. Nie mam absolutnie w planie pójść dzisiaj spać tutaj. Będę eksplorować, doświadczać wszystkiego i się tym cieszyć. Jakie to jest super! Ktoś powie, dziewczyno, lecisz tylko samolotem.

A dla mnie to jest tak świetne doświadczenie. To jest po prostu bardzo motywujące i daje nam takiego kopniaka, że tak właśnie chciałabym żyć” – ekscytowała się.