Beckhamowie świętują uzyskanie tytułu szlacheckiego! To była impreza na całego (FOTO)
Parę spotkał niesamowity zaszczyt!
1 / 5
Warto wspomnieć, że wczoraj nastał wielki dzień w rodzinie Beckhamów. Para dostąpiła zaszczytu utytułowania z rąk samego Króla Karola III.
2 / 5
Beckham odebrał tytuł rycerza od króla Karola III podczas ceremonii w zamku Windsor w Berkshire. Odznaczenie to jest wyrazem uznania dla zasług sportu i działalności charytatywnej. Podczas uroczystości piłkarz uklęknął na prawe kolano, a król Karol III, zgodnie z tradycją, dotknął jego ramion mieczem. Sportowiec oficjalnie został Sir Davidem. Pogłoski o przyznaniu mu tytułu krążyły już od 2011 roku, ale dopiero teraz stały się rzeczywistością. Żona Victoria również otrzymała tytuł i od teraz jest Lady Beckham.
3 / 5
Parze towarzyszyły dzieci: Romego, Cruz i Harper, ale zabrakło Brooklyna, który już jakiś czas temu wdał się w rodzinny konflikt i odwrócił się od rodziny.
4 / 5
Po uroczystościach David i Victoria zorganizowali huczne przyjęcie z okazji uzyskania szlacheckiego tytułu. Na imprezie pojawiły się również znane osoby takie jak m.in.: Gordon Ramsay, Dave gardner, Jessica Clarke. Poza tym parze towarzyszyła najbliższa rodzina oraz ich dzieci, ale jak zwykle zabrakło skonfliktowanego syna Brooklyna z żoną.
5 / 5
David tego dnia postawił na czarny garnitur, białą koszulę, muchę i eleganckie buty. Victoria natomiast wystroiła się w długą, czarną kreację. Do tego dobrała brązowe futerko, torebkę i okulary przeciwsłoneczne. Trzeba przyznać, że wyglądali niczym z wybiegu.