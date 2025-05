W mediach już od jakiegoś czasu huczy o rzekomym kryzysie w rodzinie Beckhamów. Jak się okazuje, domysły stały się rzeczywistością, a najstarszy syn gwiazdy futbolu rzeczywiście wdał się z nimi w niezły konflikt. Sytuacja jest tak kiepska, że Victoria i David Beckhamowie obawiają się najgorszego.

Drama w rodzinie Beckhamów

Nad życiem byłego piłkarza i lidera drużyny angielskiej Davida Beckhama i jego żony zebrały się ciemne chmury. Wszystko zaczęło się od konfliktu synów Beckhama Romeo i Brooklyna. Powodem całego zamieszania ma być obecna partnerka Romea – Kim Turnbull. Para jest razem od listopada zeszłego roku, jednak jak się okazało, kilka lat temu dziewczyna wdała się w romans z jego bratem. Co prawda Brooklyn na dzień dzisiejszy jest mężem Nicoli Peltz, to jednak nie może przetrawić, że jego ex spotyka się z bratem.

Konflikt eskalował do tego stopnia, że najstarszy z Beckahmów nie pojawił się nawet na wielkiej imprezie swojego ojca z okazji 50. urodzin. Poprzednio problemem miały być też relacje matki Brooklyna z jego żoną. Teraz patrząc na to jak pierworodny zupełnie odciął się od rodziny Victoria drży o kontakt z synem.

To najgorszy koszmar Victorii. Sama myśl, że któreś z jej dzieci mogłoby się pokłócić z rodzeństwem, spędza jej sen z powiek. Odkąd Brooklyn poznał Nicolę, relacje stały się trudne. Nie da się ukryć, że doszło do rodzinnego spięcia w związku z ich ślubem. Victoria i David bardzo się starali, żeby wszystko wróciło do normy, więc to naprawdę dla nich wielki cios – przekazał informator „The Sun”.

Zagraniczne media poinformowały, że Brooklyn jest bardzo uparty w swoim postanowieniu i już kiedyś miał rodzinny zatarg ojcem. Tym razem historia zatoczyła koło, a Beckhamowie są przerażeni utratą syna.