David i Victoria utytułowani z rąk Króla Karola III! Od teraz to Sir i Lady Beckhamowie (FOTO)

David i Victoria Beckhamowie otrzymali szlachecki tytuł

Beckham odebrał tytuł rycerza od króla Karola III podczas ceremonii w zamku Windsor w Berkshire. Odznaczenie to jest wyrazem uznania dla zasług sportu i działalności charytatywnej. Podczas uroczystości piłkarz uklęknął na prawe kolano, a król Karol III, zgodnie z tradycją, dotknął jego ramion mieczem. Sportowiec oficjalnie został Sir Davidem. Pogłoski o przyznaniu mu tytułu krążyły już od 2011 roku, ale dopiero teraz stały się rzeczywistością. Żona Victoria również otrzymała tytuł i od teraz jest Lady Beckham.