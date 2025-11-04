times-dark
Kozaczek
David i Victoria utytułowani z rąk Króla Karola III! Od teraz to Sir i Lady Beckhamowie (FOTO)

David Beckham Król Karol III Victoria Beckham
/ 04.11.2025 /
David i Victoria Beckhamowie otrzymali szlachecki tytuł

David Beckham to jeden z najpopularniejszych piłkarzów świata oraz były zawodnik i kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii. Jego żona Victoria Beckham to natomiast znana projektantka mody i bizneswoman oraz była członkini zespołu „Spice Girls”. Dziś nastał wielki dzień w rodzinie Beckhamów, ponieważ para dostąpiła zaszczytu utytułowania z rąk samego Króla Karola III.

David i Victoria Beckhamowie otrzymali szlachecki tytuł

Beckham odebrał tytuł rycerza od króla Karola III podczas ceremonii w zamku Windsor w Berkshire. Odznaczenie to jest wyrazem uznania dla zasług sportu i działalności charytatywnej. Podczas uroczystości piłkarz uklęknął na prawe kolano, a król Karol III, zgodnie z tradycją, dotknął jego ramion mieczem. Sportowiec oficjalnie został Sir Davidem. Pogłoski o przyznaniu mu tytułu krążyły już od 2011 roku, ale dopiero teraz stały się rzeczywistością. Żona Victoria również otrzymała tytuł i od teraz jest Lady Beckham.

David i Victoria Beckhamowie otrzymali szlachecki tytuł

Para zaprezentowała się w tak szykownej wersji, w jakiej dotychczas ich nie widzieliśmy. David Beckham tego dnia postawił na maksymalną elegancję w postaci ciemnoszarego smokingu. Do tego dobrał kamizelkę, białą koszulę i eleganckie buty. Victoria natomiast wystroiła się czarną kreację o długości midi ze zdobnym marszczeniem. Cały look dopełniły klasyczne szpilki oraz nakrycie na głowie z siateczką.

David i Victoria Beckhamowie otrzymali szlachecki tytuł

Warto wspomnieć, że David Beckham już w tamtym roku został mianowany ambasadorem King’s Foundation, czyli organizacji charytatywnej założonej przez króla Karola w 1990 roku. Poza tym piłkarz przez 20 lat działał jako ambasador UNICEF oraz był ważną postacią dla Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku.

David i Victoria Beckhamowie otrzymali szlachecki tytuł
