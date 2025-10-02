Borys Szyc mówił "tatuś" do kolegów z branży. Jego relacja z ojcem była trudna i pokrętna

Borys Szyc w ubiegłym roku pożegnał swojego ojca, Jerzego Franciszka Michalaka.

Choć wybitny scenograf odszedł w wieku 80 lat, dopiero w ostatnich latach udało mu się nawiązać bliższy kontakt z synem.

W szczerym wywiadzie aktor nie ukrywał, że przez całe dzieciństwo brakowało mu męskiego wzorca, a słowo „tato” było dla niego czymś obcym.