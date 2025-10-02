times-dark
Borys Szyc mówił „tatuś” do kolegów z branży. Jego relacja z ojcem była trudna i pokrętna

Aktor wspomina gorzko relację z ojcem, która zmieniła się dopiero tuż przed jego odejściem.

borys-szyc-ojciec źródło AKPA/ Instagram

Borys Szyc w ubiegłym roku pożegnał swojego ojca, Jerzego Franciszka Michalaka.

Choć wybitny scenograf odszedł w wieku 80 lat, dopiero w ostatnich latach udało mu się nawiązać bliższy kontakt z synem.

W szczerym wywiadzie aktor nie ukrywał, że przez całe dzieciństwo brakowało mu męskiego wzorca, a słowo „tato” było dla niego czymś obcym.

19 lipca 2024 odszedł Jerzy Franciszek Michalak – znany scenograf i pedagog, a prywatnie ojciec Borysa Szyca.

Aktor nie ukrywa, że ich relacja przez wiele lat była trudna, a wręcz nieistniejąca.

,,Ojciec był dla mnie obcym facetem. Nie potrafiłem wymówić słowa „tato”, bo z niczym mi się nie kojarzyło. Nie wiedziałem, co znaczy. Nie kochałem go wtedy. Nie wiem, czy kiedykolwiek pokochałem”

– wyznał w rozmowie z „Twoim Stylem”.

Szyc wspomina, że całe dzieciństwo wychowywał się bez męskiego autorytetu.

Mama otaczała go kobiecym gronem znajomych, co aktor z humorem określa dziś „kobiecą energią”, która dominowała w jego życiu.

,,Ponad 40 lat otaczały mnie kobiety: mama, ciocie, córka, żona, a nawet pies – suczka”

– opowiada.

Brak ojca próbował rekompensować sobie, nazywając „tatą” starszych kolegów ze środowiska aktorskiego.

,,Mówiłem żartobliwie „tatuś” do Krzysia Materny, Krzyśka Kowalewskiego czy Daniela Olbrychskiego, który zagrał mojego ojca i do dziś mówi do mnie „synku”

– zdradził.

Choć przez lata ich drogi się rozmijały, pod koniec życia Jerzego Michalaka zaczęły się splatać.

,,Kiedy zaczynałem być z ojcem blisko, on odszedł. Na pogrzebie w Krakowie powiedziałem, że dziwne są te nasze drogi. Ciągle się rozjeżdżały, a kiedy w końcu zaczęły się coraz mocniej przeplatać, ojciec zachorował i szybko umarł”

– wyznał ze smutkiem.

Dopiero gdy sam został tatą, zrozumiał, jak wiele stracił.

,,Kiedy pojawił się Henio i zacząłem budować z nim relację, poczułem z potrójną mocą, czego ja nie dostałem. Mam w życiu wyrwę, której nie da się zasypać”

– powiedział.

Szyc podkreśla, że mimo trudnej przeszłości, cieszy się, że jego syn zdążył poznać dziadka.

,,Henio wie, że był taki dziadek Jurek. To jest dla mnie ważne”

– podsumował.

W trudnych chwilach aktora wspiera żona, Justyna Szyc-Nagłowska. Ona sama straciła ojca w 2023 roku i jak podkreśla, od tamtej pory rodzina stała się dla niej absolutnym priorytetem.

,,Nie odkładamy marzeń na stare lata. Wszystko, czego pragniemy, robimy tu i teraz

– mówi.

Dziś oboje, Justyna i Borys, podkreślają, że chcą przekazać swoim dzieciom to, czego im samym brakowało: poczucie bezpieczeństwa i siłę płynącą z rodziny.

,,Rodzina to jest siła”

– powtarzają słowa, które na stałe zapisały się w ich życiu.

scena z: Borys Szyc, Justyna Szyc-Nagłowska, SK:, , fot. Baranowski/AKPA

scena z: Borys Szyc, Justyna Szyc-Nagłowska, fot. Niemiec/AKPA

scena z: Borys Szyc, Sonia Szyc, SK:, , fot. AKPA źródło fot. AKPA

Polska 2001, premiera filmu

scena z: Borys Szyc, Justyna Szyc-Nagłowska, fot. AKPA

szyc3 źródło Instagram/borys.szyc

szyc źródło Instagram/borys.szyc

scena z: Borys Szyc, SK:, , fot. Niemiec/AKPA źródło fot. Niemiec/AKPA

