Matka Sary James zaplanowała całą jej karierę? Padły zaskakujące słowa!
Piosenkarka w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, jaki wpływ na nią miała.
Sara James ma dopiero 17 lat, a już wiele sukcesów na koncie. Wygrała czwartą edycję „The Voice Kids” w 2021 roku i zajęła drugie miejsce w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior w tym samym roku. Jednak największą popularność dał jej udział w amerykańskim „Mam talent!” w 2022 roku, gdzie otrzymała Złoty Przycisk od jurora — Simona Cowella oraz dotarła do samego finału. Teraz rozwija się zawodowo i w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że do kariery w świecie muzyki popchnęła ją mama!
O Danielu Martyniuku rozpisują się zagraniczne media! Awantura w samolocie odbija się echem
Sara James bez ogródek mówi, że to mama namawiała ją na karierę! Zdradziła, jaką mają relację
Sara James w rozmowie z reporterem Kozaczka zdradziła, jaką ma relację ze swoją matką — Arletą Dancewicz. Okazuje się, że piosenkarka zawsze może liczyć na swoją rodzicielką, która od zawsze ją wspiera. Kibicowała jej nawet wtedy, gdy ta nie wierzyła w swoje możliwości muzyczne:
Moja mama jest moim największym wsparciem. Jest urocza i w ogóle przesłodka. To jest rzeczywiście prawda, że moja mama wiele dla mnie poświęciła. Na początku mojej drogi artystycznej woziła mnie do szkoły muzycznej. To wszystko zaczęło się dzięki niej i jestem jej za to bardzo wdzięczna — podsumowała Sara James.
Melania Trump ma kłopoty. Wobec pierwszej damy padły mocne oskarżenia, a do sądu trafił pozew
Cała rodzina Donalda Tuska dostała ochronę SOP! Wszystko po serii niepokojących zdarzeń
Później Sara James wspomniała również o tym, że świetnie jej się współpracuje z matką. Arleta Dancewicz czuwa nad całą karierą córki i to ona odpowiada za logistykę, organizację wyjazdów i prób. Dba także o to, żeby Sara James płynnie łączyła naukę z życiem koncertowym:
Myślę, że moja mama daje mi bardzo duży luz. Wiem też, że bardzo mi ufa, więc to jest naprawdę super. Mamy bardzo dobrą relację. Tak szczerze — podkreśliła Sara James.