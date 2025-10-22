Sara James ma dopiero 17 lat, a już wiele sukcesów na koncie. Wygrała czwartą edycję „The Voice Kids” w 2021 roku i zajęła drugie miejsce w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior w tym samym roku. Jednak największą popularność dał jej udział w amerykańskim „Mam talent!” w 2022 roku, gdzie otrzymała Złoty Przycisk od jurora — Simona Cowella oraz dotarła do samego finału. Teraz rozwija się zawodowo i w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że do kariery w świecie muzyki popchnęła ją mama!

O Danielu Martyniuku rozpisują się zagraniczne media! Awantura w samolocie odbija się echem

Sara James bez ogródek mówi, że to mama namawiała ją na karierę! Zdradziła, jaką mają relację

Sara James w rozmowie z reporterem Kozaczka zdradziła, jaką ma relację ze swoją matką — Arletą Dancewicz. Okazuje się, że piosenkarka zawsze może liczyć na swoją rodzicielką, która od zawsze ją wspiera. Kibicowała jej nawet wtedy, gdy ta nie wierzyła w swoje możliwości muzyczne:

Moja mama jest moim największym wsparciem. Jest urocza i w ogóle przesłodka. To jest rzeczywiście prawda, że moja mama wiele dla mnie poświęciła. Na początku mojej drogi artystycznej woziła mnie do szkoły muzycznej. To wszystko zaczęło się dzięki niej i jestem jej za to bardzo wdzięczna — podsumowała Sara James.

Melania Trump ma kłopoty. Wobec pierwszej damy padły mocne oskarżenia, a do sądu trafił pozew