Doda niedawno podzieliła się wspomnieniami ze swoimi obserwatorami na Instagramie. Wokalistka zamieściła w sieci serię refleksyjnych InstaStories. Pokazała na nich swój pokój z dzieciństwa i stwierdziła, ze teraz są tam tylko zgliszcza. Piosenkarka pragnie zamienić tę przestrzeń na sypialniano-szpitalną przestrzeń dla jej starzejących się rodziców. Wokalistka chciałaby, żeby jej bliscy czuli się tam zaopiekowani i bezpieczni. Padły rozczulające słowa…

Doda zrobi to dla rodziców na starość. Zamieni swój pokój z dzieciństwa w salę szpitalną

Doda bardzo szybko rozpoczęła karierę w polskim show-biznesie. Weszła do świata fleszów w wieku zaledwie 14 lat. Mimo kariery w młodym wieku nigdy nie zapomniała o rodzicach, którzy na każdym etapie ją wspierali. Doda postanowiła w hołdzie rodzicom stworzyć dla nich przestrzeń, w której będą się czuli bezpiecznie i komfortowo. Chciałaby razem z mamą przerobić jej pokój z dzieciństwa na salę szpitalną:

Wokalistka wspomniała, że teraz jej pokój ma czerwono-żółte ściany. Oprócz tego znajdują się w nim stare meble. Mama piosenkarki — Wanda Rabczewska marzy o tym, żeby przerobić tę przestrzeń na taki pokój szpitalny połączony z łazienką.

