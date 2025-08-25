Tak Doda chce pomóc rodzicom na starość. Szykują się spore zmiany! „Postawmy sprawę jasno!”
Przy okazji pokazała, jak teraz wygląd jej pokój z dzieciństwa. "Zgliszcza!"
Doda niedawno podzieliła się wspomnieniami ze swoimi obserwatorami na Instagramie. Wokalistka zamieściła w sieci serię refleksyjnych InstaStories. Pokazała na nich swój pokój z dzieciństwa i stwierdziła, ze teraz są tam tylko zgliszcza. Piosenkarka pragnie zamienić tę przestrzeń na sypialniano-szpitalną przestrzeń dla jej starzejących się rodziców. Wokalistka chciałaby, żeby jej bliscy czuli się tam zaopiekowani i bezpieczni. Padły rozczulające słowa…
Doda zrobi to dla rodziców na starość. Zamieni swój pokój z dzieciństwa w salę szpitalną
Doda bardzo szybko rozpoczęła karierę w polskim show-biznesie. Weszła do świata fleszów w wieku zaledwie 14 lat. Mimo kariery w młodym wieku nigdy nie zapomniała o rodzicach, którzy na każdym etapie ją wspierali. Doda postanowiła w hołdzie rodzicom stworzyć dla nich przestrzeń, w której będą się czuli bezpiecznie i komfortowo. Chciałaby razem z mamą przerobić jej pokój z dzieciństwa na salę szpitalną:
Wokalistka wspomniała, że teraz jej pokój ma czerwono-żółte ściany. Oprócz tego znajdują się w nim stare meble. Mama piosenkarki — Wanda Rabczewska marzy o tym, żeby przerobić tę przestrzeń na taki pokój szpitalny połączony z łazienką.
Doda chciałaby też, aby pokój był przeznaczony dla osób schorowanych z ograniczonym zakresem mobilności. Wokalistka pragnie, aby jej rodzice mogli się tam spokojnie starzeć pod opieką pielęgniarek i specjalistów.
Postawmy sprawę jasno — moi rodzice starzeją się — podkreśliła Doda w relacji na Instagramie.
Kaśka | 25 sierpnia 2025
Kasa poszła na PR. Internauci nie są idiotami Doda. Mogłaś się zachowywać. Nie na w tobie żadnej autorefleksji. 41 lat i masz w głowie pustkę.
Marcin | 25 sierpnia 2025
Widać, że Dodon znów sypnął hajsem dla portali plotkarskich. Nowe artykuły i żałosne próby wybielania. Koniec tej patologii, nie chcemy o niej czytać!
Ania | 25 sierpnia 2025
Są zgliszcza, bo weszła tam ze smutnymi panami, żeby rodziców zastraszać, a teraz się wybiela.