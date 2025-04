Kacper Kuszewski zyskał szeroką rozpoznawalność za sprawą roli Marka Mostowiaka w serialu TVP2 „M jak Miłość”. Oprócz słynnej roli serialowej widzowie mogą go także oglądać teraz jako prowadzącego muzyczny program „Tak to leciało!”. Kacper Kuszewski realizuje się także jako wokalista, ponieważ w 2015 roku wydał płytę studyjną pod tytułem: „Album rodzinny”, a w latach 2016–2018 był wokalistą zespołu Leszcze. Ostatnio gościł w podkaście portalu show-biznesowego, gdzie opowiedział o życiu po śmierci rodziców.

Aktor z „M jak Miłość” długo nie mógł się pogodzić ze śmiercią dwójki rodziców. Matka Kacpra Kuszewskiego zmarła bardzo wcześnie, bo w momencie, gdy aktor kończył trzeci rok studiów. Z kolei później odszedł jego ojciec, z którym miał bardzo bliską więź. Nie łatwo było mu się pogodzić z myślą, że został osamotniony:

Moja mama zniknęła mi z życia za wcześnie. To był totalny szok nieoczekiwany. Pamiętam to uczucie tej straty. To był taki szok, że początkowo nie płakałem po śmierci mamy. Być może żałoba przyszła po latach. Prawda jest też taka, że to dało mi też przestrzeń, żeby dorosnąć. Żeby nie być synkiem mamusi i nie spełniać jej oczekiwań, a mieć wolną rękę — podsumował Kacper Kuszewski.