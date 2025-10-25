Tak Joanna Kurska szykuje się do ślubu Kurzopków. Ale się wylaszczyła!
Żona byłego szefa TVP pokazała kulisy przygotowań do „ślubu roku”.
To już dziś! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie sakramentalne „tak” w luksusowym hotelu położonym w otulinie Poleskiego Parku Narodowego. Wśród gości nie zabrakło Joanny Kurskiej, która postanowiła zajrzeć do swoich obserwatorów prosto z miejsca wydarzeń.
Katarzyna Cichopek już gotowa do ślubu! Makijażystka opublikowała zdjęcie zza kulis (FOTO)
W hotelu wrze przed ślubem Cichopek! Joanna Kurska pokazała, co dzieje się za kulisami
Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to bez wątpienia najgłośniejsze wydarzenie weekendu w polskim show-biznesie. Uroczystość odbywa się w malowniczym hotelu położonym na Lubelszczyźnie, otoczonym lasami i jeziorami, który został w całości zarezerwowany dla nowożeńców i ich gości.
Wśród zaproszonych znalazła się Joanna Kurska, była szefowa programu „Pytanie na śniadanie”, w którym Cichopek i Kurzajewski tworzyli popularny duet prowadzących. Prywatnie również utrzymuje z nimi kontakt, kilka dni temu pojawiła się nawet w sądzie, wspierając ich w formalnościach przedślubnych.
Niebywałe co Hakiel zrobił w reakcji na ślub Cichopek. Nawet w taki dzień nie mógł sobie darować
Dziś, w dniu uroczystości, Kurska pokazała na Instagramie kulisy przygotowań. Na relacji widać, że już od rana w hotelowych pokojach panuje spory ruch.
A ja od rana prasuję. Koszule dla męża prawie gotowe, zaraz biorę się za sukienki – napisała z uśmiechem żona Jacka Kurskiego.
Hotel, w którym odbywa się uroczystość, wydał wcześniej komunikat o zamkniętym charakterze imprezy i braku możliwości rezerwacji w ten weekend. Wszystko wskazuje więc na to, że Cichopek i Kurzajewski zadbali o pełną dyskrecję i prywatność, a relacje gości to jedyne, co wydostaje się poza mury ośrodka.
Polka | 26 października 2025
Co to znaczy?????!!!!!: ze sie wylaszczyla?????????!!!!!!!!!!!!! Co za slownictwo????? Kto to pisze i kto publikuje????????!!!!!!!!? Dlaczego kaleczycie jezyk polski?????!!!!!!!