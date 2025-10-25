To już dziś! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie sakramentalne „tak” w luksusowym hotelu położonym w otulinie Poleskiego Parku Narodowego. Wśród gości nie zabrakło Joanny Kurskiej, która postanowiła zajrzeć do swoich obserwatorów prosto z miejsca wydarzeń.

Katarzyna Cichopek już gotowa do ślubu! Makijażystka opublikowała zdjęcie zza kulis (FOTO)

W hotelu wrze przed ślubem Cichopek! Joanna Kurska pokazała, co dzieje się za kulisami

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to bez wątpienia najgłośniejsze wydarzenie weekendu w polskim show-biznesie. Uroczystość odbywa się w malowniczym hotelu położonym na Lubelszczyźnie, otoczonym lasami i jeziorami, który został w całości zarezerwowany dla nowożeńców i ich gości.

Wśród zaproszonych znalazła się Joanna Kurska, była szefowa programu „Pytanie na śniadanie”, w którym Cichopek i Kurzajewski tworzyli popularny duet prowadzących. Prywatnie również utrzymuje z nimi kontakt, kilka dni temu pojawiła się nawet w sądzie, wspierając ich w formalnościach przedślubnych.

Niebywałe co Hakiel zrobił w reakcji na ślub Cichopek. Nawet w taki dzień nie mógł sobie darować

Dziś, w dniu uroczystości, Kurska pokazała na Instagramie kulisy przygotowań. Na relacji widać, że już od rana w hotelowych pokojach panuje spory ruch.