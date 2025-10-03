Friz i Wersow są jedną z najpopularniejszych par influencerów w Polsce. Niedawno świętowali w czasie premiery filmu: „Friz & Wersow. Miłość w czasach online”. Okazuje się, że ich ceremonia ślubna była pełna emocji. Goście weselni mogli liczyć na iście królewskie powitanie. Jednak zaproszeni nie mogli liczyć na opłacenie lotów samolotowych, ponieważ para nie zdecydowała się na pokrycie tych kosztów. Miała też ważną prośbę, którą skierowała do wszystkich zaproszonych gości. Szok, co wymyślili!

Friz i Wersow w rozmowie z Wirtualną Polską zdradzili, że bardzo zależało im na tym, aby goście weselni czuli się zaopiekowani. Zafundowali im wszystkie atrakcje oraz całe pożywienie. Jedynie, o co ich poprosili, to o zakup biletów lotniczych na ich ślub zagraniczny:

Ciekawostką jest to, że chcieliśmy, aby nasi goście nie martwili się o nic. Fundowaliśmy cały wyjazd. Jedyne, o co ich poprosiliśmy to o to, żeby kupili sobie bilety lotnicze. Jeżeli kupują bilety lotnicze, to jest dla nas potwierdzenie, że będą. Resztą mają się nie przejmować. Hotelem, wyżywieniem, itp. Chcieliśmy, żeby też na miejscu mieli wakacje i spędzili z nami chwilę — podsumowali Wersow i Friz.

