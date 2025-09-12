times-dark
Kozaczek
Brat Jacka Kurskiego to wybitny pisarz. Ich konfliktem żyła cała Polska! (FOTO)

"Nie wszyscy Kurscy są do kitu!" — mówił swego czasu Jarosław Kurski...

12.09.2025
EmEl
Jacek Kurski, fot. Piętka Mieszko/AKPA.

Jacek i Jarosław Kurscy 

Jacek Kurski miał niedawno powód do dumy. Jego córka z pierwszego małżeństwa — Zuzanna wzięła ślub. 

Ceremonia była dla byłego prezesa TVP wyjątkowym wydarzeniem, ale na próżno było szukać w sieci zdjęć Jacka Kurskiego z bratem — Jarosławem…

Jarosław Kurski, SK, fot. Filip Radwański/AKPA.

Jacek i Jarosław Kurscy 

Nie każdy wie, że bracia od lat są pokłóceni. Według matki braci od najmłodszych lat mieli różnić się temperamentami. 

Urodzony w 1963 roku starszy brat Jacka Kurskiego miał być od zawsze tym wrażliwszym i spokojniejszym synem. Jacek Kurski z kolei zawsze był hardy i miał rewolucyjny charakter.

Jacek Kurski, SK, fot. Piętka Mieszko/AKPA.

Jacek i Jarosław Kurscy 

Matka braci Kurskich jednak bardziej stała po stronie młodszego brata — Jacka Kurskiego.

„Jarek był trudniejszym dzieckiem, płakał po nocach, trzeba było wstawać, pocieszać go. Jacek chował się zdrowiej. Z czasem niewiele się zmieniło” – wyznała Anna Kurska w rozmowie z „Przekrojem” w 2005 roku.

Jarosław Kurski, Andrzej Seweryn, SK, fot. Filip Radwański/AKPA.

Jacek i Jarosław Kurscy 

Panów różniło nie tylko usposobienie, ale i poglądy polityczne…

Jacek Kurski od zawsze miał mocno konserwatywne poglądy i interesował się partią Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kurski z kolei stał po opozycyjnej stronie. Od 30 lat jest związany z „Gazetą Wyborczą”, a w 2022 roku wydał książkę „Dziady i dybuki”.

Historia jego żydowskiej rodziny od strony matki podbiła serca krytyków i została uznana za jedną z najlepszych książek wydanych w ostatnich latach.

Joanna Kurska, Jacek Kurski, SK, fot. AKPA.

Jacek i Jarosław Kurscy 

Jacek Kurski podobnie jak brat lawirował między dziennikarstwem a publicystyką. Jednak stał po innej stronie „politycznej barykady”. 

Pisał m.in. w „Tygodniku Solidarność”, był współpracownikiem niemieckiej agencji DPA i gdańskim korespondentem BBC. To jednak jako prezes TVP zdobył największą popularność.

Jarosław Kurski, Sylwia Chutnik, SK:, fot. Filip Radwański/AKPA.

Jacek i Jarosław Kurscy 

Jarosław i Jacek Kurscy przez lata nie utrzymywali ze sobą kontaktu. Połączyła ich jednak śmierć matki — Anny Kurskiej w 2016 roku. 

Jarosław Kurski, SK, fot. Filip Radwański/AKPA.

Jacek i Jarosław Kurscy 

To właśnie wtedy panowie mieli wygłosić poruszające przemowy na temat zmarłej rodzicielki.

Niestety, ale krótko po nich znowu doszło między nimi do gwałtownej kłótni, która zakończyła się kolejnym konfliktem.

Jarosław Kurski, Karol Modzelewski, SK, fot. Piętka Mieszko/AKPA.

Jacek i Jarosław Kurscy 

Anna Kurska swego czasu zapewniała, że dla niej najważniejsza jest rodzina. Kobieta była pewna, że braterskiej miłości nie mogą przekreślić różnice polityczne. 

„Rodzina ma taką siłę, że to te relacje są silniejsze od polityki” — mówiła Anna Kurska w rozmowie z „Polityką”.

Joanna Kurska, Jarosław Kurski, fot. AKPA.

Jacek i Jarosław Kurscy 

Niestety, ale panowie na pogrzebie matki wygłosili dwie skrajnie od siebie różne przemowy, które później ich jeszcze bardziej podzieliły.

Jacek Kurski i Jarosław Kurski do dziś nie mają ze sobą kontaktu. Niestety, ale nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić w najbliższym czasie…

marta | 12 września 2025 Odpowiedz

Obaj po pieniadzach.Nic ujac nic dodac.

