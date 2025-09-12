Brat Jacka Kurskiego to wybitny pisarz. Ich konfliktem żyła cała Polska! (FOTO)

Jacek i Jarosław Kurscy

Nie każdy wie, że bracia od lat są pokłóceni. Według matki braci od najmłodszych lat mieli różnić się temperamentami.

Urodzony w 1963 roku starszy brat Jacka Kurskiego miał być od zawsze tym wrażliwszym i spokojniejszym synem. Jacek Kurski z kolei zawsze był hardy i miał rewolucyjny charakter.