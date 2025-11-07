Joanna Kurska od samego początku bardzo wspierała miłosną relację Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Nic więc dziwnego, że razem z byłym prezesem TVP — Jackiem Kurskim pojawili się na ślubie pary, który odbył się 25 października. Kuba Wojewódzki w jednym z felietonów wbił szpilę Cichopek i Kurzajewskiemu. Joanna Kurska nie wytrzymała i ostro go podsumowała!

Komunikat TVP ws. Karola Strasburgera. Pilnie przekazano fanom

Joanna Kurska stanęła murem za Cichopek!

Kuba Wojewódzki wielokrotnie krytykował sposób zarządzania TVP byłego prezesa stacji — Jacka Kurskiego. Showman w ostatnim odcinku podkastu „WojewódzkiKędzierski” ostro ocenił zawodowe działania mężczyzny. Tym razem to jednak Joanna Kurska zdecydowała się odbić piłeczkę i zmiażdżyła Kubę Wojewódzkiego. Poszło jednak nie o męża, a… Katarzynę Cichopek!

Upadł po wyjściu z Polsatu. Tak wyglądały ostatnie chwile Pono