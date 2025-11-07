Wściekła Joanna Kurska uderza w Wojewódzkiego. Wbiła mu potężną szpilę!
Ależ go zagięła!
Joanna Kurska od samego początku bardzo wspierała miłosną relację Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Nic więc dziwnego, że razem z byłym prezesem TVP — Jackiem Kurskim pojawili się na ślubie pary, który odbył się 25 października. Kuba Wojewódzki w jednym z felietonów wbił szpilę Cichopek i Kurzajewskiemu. Joanna Kurska nie wytrzymała i ostro go podsumowała!
Joanna Kurska stanęła murem za Cichopek!
Kuba Wojewódzki wielokrotnie krytykował sposób zarządzania TVP byłego prezesa stacji — Jacka Kurskiego. Showman w ostatnim odcinku podkastu „WojewódzkiKędzierski” ostro ocenił zawodowe działania mężczyzny. Tym razem to jednak Joanna Kurska zdecydowała się odbić piłeczkę i zmiażdżyła Kubę Wojewódzkiego. Poszło jednak nie o męża, a… Katarzynę Cichopek!
Joanna Kurska uderza w Kubę Wojewódzkiego
Kuba Wojewódzki w charakterystycznym dla siebie ironicznym stylu podsumował ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Jego słowa odbiły się sporym echem w mediach społecznościowych:
Tematem tygodnia, miesiąca, roku, a może nawet dekady, był ślub i wesele Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, na którym bawił się Jacek Kurski wraz z małżonką. Sprytny ruch. Dobrze mieć blisko kogoś, kto umie unieważniać małżeństwa — czytamy we fragmencie felietonu Wojewódzkiego dla „Polityki”.
Joanna Kurska nie wytrzymała. Odpłaciła się Wojewódzkiemu za złośliwości
Joanna Kurska po przeczytaniu wypowiedzi Kuby Wojewódzkiego nie kryła podirytowania. Udostępniła w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym wyraziła swoje zdanie w kwestii ślubu Cichopek i Kurzajewskiemu. Przy okazji wbiła niezłą szpilę Wojewódzkiemu!
Widzę, że hejterzy w Polsce spać nie mogą. Wojewódzkiego boli, że nie dostał zaproszenia na ślub roku, a jak nie tańczy się z radości, to się wyje z zazdrości i podczepia jak glon do okrętu pod wydarzenie, by się klikało. […] Tak szczerze, nie wyobrażam sobie siedzieć przy jednym stole z resortowym pajacem, który przekręcił z Palikotem ludzi na miliony, z prawomocnym wyrokiem na koncie i tapirem na głowie — podsumowała Joanna Kurska.
