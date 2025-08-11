Tegoroczna konferencja ramówkowa Telewizji Polskiej nie odbędzie się. Po raz pierwszy od lat stacja zrezygnowała z organizacji wydarzenia, które tradycyjnie poprzedzało start nowego sezonu programowego.

Według komunikatu nadawcy, krok ten jest elementem świadomej strategii, mającej na celu skoncentrowanie środków i energii na samej ofercie programowej. Telewizja podkreśla, że zamiast dużej prezentacji w jednym terminie, promocja nowych projektów będzie odbywać się poprzez mniejsze wydarzenia, konferencje prasowe, spotkania z dziennikarzami czy wizyty na planach zdjęciowych.

To przemyślana decyzja, wynikająca z aktualnej sytuacji i konieczności odpowiedzialnego zarządzania zasobami Telewizji – brzmiała część oświadczenia przesłanego Plejadzie.

Decyzja ta spotkała się jednak z ostrą krytyką części środowiska medialnego. Głos zabrała m.in. Joanna Kurska, była dyrektor programowa TVP i żona Jacka Kurskiego, który kierował stacją do 2020 roku. Kurska, od dwóch dekad związana z telewizją, podkreśliła, że w jej doświadczeniu nigdy wcześniej żadna poważna stacja nie rezygnowała z ramówki, określając to wydarzenie jako „najważniejsze święto telewizji”.

20 lat pracuję w telewizji, nigdy nikt nie odwołał ramówki, to najważniejsze święto każdej szanującej się stacji telewizyjnej – rozpoczęła.

W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych zarzuciła obecnemu kierownictwu stacji brak kompetencji i działania na szkodę publicznego nadawcy.