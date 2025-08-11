Joanna Kurska ostro reaguje na zmiany ramówkowe TVP! „Nieudacznicy, kto dał im władzę”
Była dyrektor programowa TVP nie gryzła się w język.
Tegoroczna konferencja ramówkowa Telewizji Polskiej nie odbędzie się. Po raz pierwszy od lat stacja zrezygnowała z organizacji wydarzenia, które tradycyjnie poprzedzało start nowego sezonu programowego.
Joanna Kurska ostro reaguje na zmiany w TVP
Według komunikatu nadawcy, krok ten jest elementem świadomej strategii, mającej na celu skoncentrowanie środków i energii na samej ofercie programowej. Telewizja podkreśla, że zamiast dużej prezentacji w jednym terminie, promocja nowych projektów będzie odbywać się poprzez mniejsze wydarzenia, konferencje prasowe, spotkania z dziennikarzami czy wizyty na planach zdjęciowych.
To przemyślana decyzja, wynikająca z aktualnej sytuacji i konieczności odpowiedzialnego zarządzania zasobami Telewizji – brzmiała część oświadczenia przesłanego Plejadzie.
Decyzja ta spotkała się jednak z ostrą krytyką części środowiska medialnego. Głos zabrała m.in. Joanna Kurska, była dyrektor programowa TVP i żona Jacka Kurskiego, który kierował stacją do 2020 roku. Kurska, od dwóch dekad związana z telewizją, podkreśliła, że w jej doświadczeniu nigdy wcześniej żadna poważna stacja nie rezygnowała z ramówki, określając to wydarzenie jako „najważniejsze święto telewizji”.
20 lat pracuję w telewizji, nigdy nikt nie odwołał ramówki, to najważniejsze święto każdej szanującej się stacji telewizyjnej – rozpoczęła.
W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych zarzuciła obecnemu kierownictwu stacji brak kompetencji i działania na szkodę publicznego nadawcy.
Ekipa Tuska w TVP właśnie poinformowała, że nie zorganizuje konferencji ramówkowej. To się dzieje naprawdę. Kim są ci nieudacznicy i kto dał im władzę, by niszczyć Telewizję Polską. Dno to już jest mało powiedziane – napisała na Instagramie pod jednym ze swoich postów.
Mózg boli | 12 sierpnia 2025
Kursy to powini komentować wydarzenia z więzienia…ale niestety tu ma rację…przecież ten dyrektor Sławomir Zieliński to jakis topowy nieudacznik…w 1,5 roku przez jego decyje Tvp 2 spadła na 6 miejsce w kraju z 2, a tvp1 została pokonana przez tv Republika…dno…kto go sciagnął do stacji i dał władzę…zeby wszystko zniszczyć…
Gośćja | 12 sierpnia 2025
ha ha ta zdolna kurska jak jej maz ,zostala bez pracy i nadaje ,kaczynski cie zatrudni
Temida | 12 sierpnia 2025
A jak tam kariera Pani Kurskiej?