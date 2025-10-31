times-dark
Dwie królowe Eurowizji, dwa światy! Jak potoczyły się losy Roksany Węgiel i Viki Gabor?

Viki Gabor i Roksana Węgiel to najczęściej zestawiane ze sobą nazwiska polskiej popowej sceny młodego pokolenia. Nic w tym dziwnego: obie zaczynały karierę w telewizyjnym talent-show, obie szybko zdobyły rozgłos dzięki Konkursowi Piosenki Eurowizji dla Dzieci i zostały szeroko skomentowane przez media i internautów.

Mimo podobnego startu, ich kariery potoczyły się w różnych kierunkach.  Obie dziewczyny, w odmiennym wieku rozpoczęły karierę poprzez udział w programie „The Voice Kids”. Roksana wygrała jego pierwszą edycję w Polsce w 2018 roku. Viki była uczestniczką drugiej edycji w Polsce w 2019 roku i dotarła do finału.

To właśnie ten wspólny punkt startu, talent-show, młody wiek i szybki rozgłos powoduje, że często są porównywane.

Roksana w 2018 roku reprezentowała Polskę w JESC z piosenką „Anyone I Want to Be” i wygrała jako pierwsza reprezentantka Polski w historii. Viki Gabor rok później w 2019 roku zwyciężyła JESC z piosenką „Superhero”.

Roksana od początku została poprowadzona w stronę mainstreamowego popu. Jej piosenki i debiutancki album skupiały się na szerokim odbiorcy, radiowych przebojach i współpracach komercyjnych.

Viki natomiast od razu zwróciła uwagę dzięki bardziej nowoczesnemu brzmieniu pop z elementami R&B, deep house, stylizacje sceniczne i produkcja wykraczająca nieco poza typowy „teen pop”.

Roksana po wygranej JESC bardzo szybko wydała album, podjęła trasę koncertową, zaangażowała się w projekty medialne, wiele współprac ze znanymi markami i oglądane przez miliony widzów programy telewizyjne.

Viki, mimo zwycięstwa rok później, działała trochę bardziej rozłożenie w czasie: singli było więcej niż albumów, a jej działania sceniczne i promocyjne były bardziej etapowe. Co daje wrażenie, że jej kariera jest wolniej „budowana”.

Choć obie dziewczyny rozwijały się na oczach całej Polski, wzbudzały wśród internautów inne, skrajne opinie.

Viki Gabor od zawsze postrzegana jako nastolatka z talentem artystycznym wzbudza kontrowersje nawet najmniejszą zmianą, taką jak mocniejszy makijaż, czy tatuaże.

Internauci przy każdym potknięciu artystki na scenie nie mają litości.

W 2023 roku Gabor była na językach mediów i fanów za sprawa jednej z największych wpadek w swojej karierze. Artystka podczas Sylwestra z Dwójką popełniła wiele błędów w tekście wykonywanej piosenki, a część z niej nawet nie zaśpiewała. To jeden z pierwszych większych kryzysów w karierze młodej Gabor.

Internauci i widzowie wydarzenia nie mieli litości dla Viki, mimo to artystka nie przejęła się wpadką i postanowiła kontynuować swoją karierę.

Roksana bywała opisywana w mediach jako „nastolatka-gwiazda pop”, z silnym wizerunkiem komercyjnym, kampaniami reklamowymi i intensywną obecnością w show-biznesie. To jednak nie zawsze powodowało dobry odbiór artystki.

Fani Węgiel nie mogli przyzwyczaić się do dojrzałych występów młodej dziewczyny. Jedna ze współprac z marką bieliźnianą została szeroko skomentowana przez internautów, którzy uważali, że Roksana jest za młoda na publikacje półnagich zdjęć. Wtedy właśnie wybuchł wielki konflikt między Roxie, a Viki.

Media spekulowały dlaczego Gabor nie wykorzystuje swojej szansy na wielkie kontrakty, tak jak robi to jej koleżanka. Okazało się, że Viki nie zamierzała ominąć tematu i wyznała, że nie chce być jak Roxie i nie uważa, że jako artystka powinna reklamować bieliznę.

 

„Tworzę muzykę. Ja nie chcę obrażać nikogo i tak dalej, ale ja, tworząc muzykę, jestem artystką i tworzę muzykę. Nie chciałabym promować bielizny. Ja chcę promować muzykę, ale każdy ma inne podejście do wszystkiego. Ja jestem akurat taka, niektórzy są tacy” – mówiła w jednym z wywiadów Viki Gabor.

Jednym z największych hitów Gabor była piosenka stworzona wraz z Kayah – „Ramię w Ramię”. Ten utwór panie wykonywały wielokrotnie na wielkich scenach i właśnie wtedy wydawało się, że Viki wykorzysta szansę dotarcia do większej ilości odbiorców i pójdzie za ciosem wydając kolejne hity. Niestety tak się nie stało, a mediom nie umknęła niewykorzystana szansa młodej artystki.

W tym temacie postanowiła wypowiedzieć się także Kayah, która od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarek w Polsce.

 

„Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej. […] Być może kiedyś otworzy się nam furtka do kolejnej współpracy, tak żebym mogła pomóc jej rozwijać się w takim kierunku, w którym naprawdę da się poczuć jej całkowity potencjał. No ale wiecie, każdy artysta ma swoją ścieżkę, ma swój pomysł na siebie, musi popełniać też swoje błędy, odrabiać swoje lekcje. Na pewno namawiałabym ją do pracy nad sobą” – mówiła w rozmowie z Eską Kayah.

Niestety media i internauci nie mieli litości dla obu artystek, które od lat muszą radzić sobie z hejtem. W przypadku Roxie najczęściej oskarżana była przez internautów o nieodpowiednie do swojego wieku wystąpienia, czy ubiór.

Jej związek ze starszym partnerem – Kevinem Mglejem, także nie został pominięty przez fanów artystki. Wiele osób krytykowało wybór partnera i choć z czasem internauci przyzwyczaili się do widoku zakochanych razem, na początku musieli zmierzyć się z ogromnym hejtem.

Roksana dojrzewając na oczach całej Polski przechodziła wiele trudności związanych ze zmianą wizerunku na dojrzałą i pewną siebie kobietę. Po wielu latach przyzwyczajania internautów do innego rodzaju muzyki, czy strojów, teraz może cieszyć się wizerunkiem dojrzałej artystki.

Viki natomiast w relacjach medialnych często była pokazywana jako „nastolatka z talentem” w bardziej artystycznym wydaniu.

Także mało jej było w telewizji, czy w wielkich kampaniach reklamowych. Z czasem nawet całkowicie odsunęła się od mediów, a jedynie zarządzała swoją karierą poprzez media społecznościowe. Jednak stale internauci wytykają jej zachowania i słowa, które wypowiada podczas wywiadów z mediami.

Viki wychowywała się poza granicami Polski, przez co znacznie łatwiej komunikuje się w języku angielskim. Często w wypowiedziach  przeplata słowa angielskie z polskimi, co wzbudza wiele kontrowersji wśród internautów.

Artystka nie decyduje się jeszcze na publiczne mówienie o związkach, a także niechętnie komentuje życie prywatne w mediach. Jej wypowiedzi, a także sposób prowadzenia kariery powoduje, że nadal wśród fanów postrzegana jest jako nastoletnia gwiazda, która dopiero stawia pierwsze kroki w dorosłości.

Mimo wielu różnic obie panie krytykowane są często za decyzje dotyczące zmian w wyglądzie. Od pewnego czasu fani Roxie zwracają uwagę na przemianę w jej wizerunku, a wśród komentarzy można zauważyć, że internauci doszukują się także zmian spowodowanych wykorzystaniem rozwiązań medycyny estetycznej.

U Gabor natomiast komentowany jest mocny makijaż, niecodzienne stylizacje, a także charakterystyczne dla jej wizerunku długie i kolorowe paznokcie. Niedawno także Gabor postanowiła zrobić sobie tatuaże, co ponownie wzbudziło zamęt w sieci.

 

„Pojawia się wiele komentarzy, że ubieram się niestosownie, jak na mój wiek. Ja tak nie myślę, moi rodzice tak nie myślą, ludzie, wokół których obracam się na co dzień, też tak nie myślą. Nie wiem, co mogłoby być takie wyzywające w moim wyglądzie” – mówiła Viki Gabor w rozmowie z Plejadą.

Obecnie na Instagramie Roksana Węgiel ma 1,5 mln obserwatorów i niemal 1000 publikacji. Viki Gabor natomiast ma 747 tysięcy obserwatorów na platformie Instagram i tylko 146 postów.

W swojej karierze Viki Gabor otrzymała 4 platynowe płyty za utwór „Superhero” i „Ramię w ramię”. Następie otrzymała także platynową płytę za singiel „Getaway”. Ostatnie tak wielkie wyróżnienie artystki miało miejsce w 2020 roku.

Roksana Węgiel otrzymała natomiast 7 platynowych płyt w tym za utwory takie jak „Lay Low”, „Miasto” czy „Falochrony”. Otrzymała także złotą płytę za utwór „Żyj”. Ostanie tak wielkie wyróżnienie artystki było za utwór z 2024 roku.

W mediach społecznościowych Roksana skupia się na promowaniu nie tylko życia prywatnego, ale i marki osobistej, muzyki, a także pokazuje wiele kulis show-biznesowych. Viki Gabor natomiast pokazuje prywatne życie przeplatając je z okazjonalnymi promocjami swoich utworów.

Choć łatwo zestawić je obok siebie, to każda z nich ma inną karierę: Roksana szybko skoczyła w mainstream, Viki zaczęła młodziej i buduje karierę bardziej stopniowo. Każda z artystek musi mierzyć się z hejtem, jednak Viki nadal postrzegana jest jako nastolatka w show-biznesie, a Roksana, jako dojrzała artystka, która utorowała już swoją drogę w przestrzeni medialnej.

Do królowych to obu daleko.Viki wyjątkowo niemiła i zadziera nosa.Roxy pod wpływem meza rozbiera sie coraz bardziej i rozmienia na drobne jesli chodzi o działalność, więcej reklamuje niz tworzy.

