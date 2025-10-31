Dwie królowe Eurowizji, dwa światy! Jak potoczyły się losy Roksany Węgiel i Viki Gabor?

Roksana bywała opisywana w mediach jako „nastolatka-gwiazda pop”, z silnym wizerunkiem komercyjnym, kampaniami reklamowymi i intensywną obecnością w show-biznesie. To jednak nie zawsze powodowało dobry odbiór artystki.

Fani Węgiel nie mogli przyzwyczaić się do dojrzałych występów młodej dziewczyny. Jedna ze współprac z marką bieliźnianą została szeroko skomentowana przez internautów, którzy uważali, że Roksana jest za młoda na publikacje półnagich zdjęć. Wtedy właśnie wybuchł wielki konflikt między Roxie, a Viki.

Media spekulowały dlaczego Gabor nie wykorzystuje swojej szansy na wielkie kontrakty, tak jak robi to jej koleżanka. Okazało się, że Viki nie zamierzała ominąć tematu i wyznała, że nie chce być jak Roxie i nie uważa, że jako artystka powinna reklamować bieliznę.

„Tworzę muzykę. Ja nie chcę obrażać nikogo i tak dalej, ale ja, tworząc muzykę, jestem artystką i tworzę muzykę. Nie chciałabym promować bielizny. Ja chcę promować muzykę, ale każdy ma inne podejście do wszystkiego. Ja jestem akurat taka, niektórzy są tacy” – mówiła w jednym z wywiadów Viki Gabor.