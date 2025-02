Kevin Mglej przebiegł półmaraton w Hiszpanii!

Jak wielokrotnie podkreślał Kevin Mglej, jego żona nigdy nie naciskała na niego w kwestii utraty wagi, a była jedynie wsparciem w jego własnej decyzji o zmianie stylu życia. Mąż piosenkarki schudł już 40 kilogramów, a nadal relacjonuje treningi i zdrowy try życia zapewniając, że to nie koniec jego przemiany.

Dzisiaj Kevin Mglej podzielił się swoim sukcesem na Instagramie, relacjonując udział w swoim pierwszym półmaratonie na dystansie ponad 21 km. W emocjonalnym wpisie zaznaczył, jak trudną drogę musiał przejść, by osiągnąć taką formę.

Dzisiejszy dzień jest dla mnie przełomowy. Udało mi się zrealizować cel, o którym 130-kilogramowemu Kevinowi nawet się nie śniło. Trzy lata temu postanowiłem zmienić swoje życie i krok po kroku zawalczyć o zdrowie i dobre samopoczucie. Nic nie uświęca mnie tak jak bieganie. 21 km półmaratonu w Barcelonie za mną – napisał na Instagramie.

Dodał także, że wiele osób z Polski podchodziło do niego na trasie, co było dla niego bardzo motywujące. We wpisie zrelacjonował także bieg i to z jakimi wyzwaniami zmagał się podczas półmaratonu.

Przy 18 km zaczęła się walka o wszystko, głowa mocno siadała, bo nigdy wcześniej nie przebiegłem więcej niż 11 km. Czuję dużą zmianę, ten rok już jest mocno przełomowy, a w planach dużo więcej. Bardzo dziękuję mojej żonie, która znosiła moje nocne bieganie i lekki stres przed startem – napisał w poście Kevin Mglej.

Roksana Węgiel w tym czasie również była w Barcelonie i z dumą wspierała swojego męża. Na InstaStories piosenkarki pojawiły się także relacje z biegu Kevina.