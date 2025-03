Edward Miszczak kończy 70 lat! Małżonka już pospieszyła z życzeniami

Edward Miszczak kończy 70 lat

Dziś dyrektor Polstu związny jest z 25 lat młodszą partnerką Anną Cieślak, znaną aktorką filmową i teatralną.

Swoją relację długo utrzymywali w tajemnicy, jednak w 2020 roku media poinformowały o ich zaręczynach. Rok później, czyli w 2021 r. stali się małżeństwem i choć od tamtej pory minęło kilka lat, to ich związek do dziś wzbudza wiele kontrowersji związanych z pokaźną różnicą wieku.

Jeśli ktoś mnie pyta, jak mi się żyje z Edwardem, to mówię: „To jest piękne, że mam okazję się temu przyglądać, mogę się tego uczyć”. Z drugiej strony cieszę się, że mogę z nim to przegadać, bo on też oswaja moje emocje, uczy mnie. To jest cudowne, nie wstydzę się tego. Jestem kobietą świadomą, podejmującą własne decyzje, mającą własne zdanie. Wielokrotnie postrzeganą jako taką samotnicę, trochę fighterkę i nagle pojawia się człowiek, którego chcę słuchać, do którego przychodzę po pomoc i on jest. Życzę wszystkim takiej relacji – mówiła kiedyś aktorka w podcaście Wprost Przeciwnie.