times-dark
Kozaczek
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd

Gwiazdy brylują pod studiem „DDTVN”! Jesienna Natalia Nykiel, stylowa Lara Gessler…(FOTO)

Julia Kamińska, Joanna Senyszyn...

Dzień Dobry Tvn Joanna Senyszyn Julia Kamińska Lara Gessler Natalia Nykiel
/ 24.08.2025 /
KJ
akpa20250824_ddtvn24_1575 (2) źródło AKPA

1 / 10

Natalia Nykiel

W niedzielny poranek do studia „Dzień Dobry TVN” jak zwykle zagościło kilka gwiazd. Wśród zaproszonych pojawiła się Natalia Nykiel, która także wystąpiła na scenie śniadaniówki.

akpa20250824_ddtvn24_1518 źródło AKPA

2 / 10

Natalia Nykiel

Artystka postawiła już na jesienny look, co zapewnił jej czarny, skórzany trencz. Do tego dobrała biały sweterek, jeansy i szpilki oraz diamentowy naszyjnik.

akpa20250824_ddtvn24_1185 źródło AKPA

3 / 10

Julia Kamińska

W studiu „DDTVN” pojawiła się również doskonale znana wszystkim Julia Kamińska.

akpa20250824_ddtvn24_1132 źródło AKPA

4 / 10

Julia Kamińska

Aktorka postawiła na mix elegancji i kobiecości z nutą luzu. Swój look zestawiła z jeansami, szpilkami i satynowym topem a’la bombka.

akpa20250824_ddtvn24_0978 źródło AKPA

5 / 10

Lara Gessler

Wśród pań zagościła także córka najpopularniejszej restauratorki w Polsce, czyli Lara Gessler.

akpa20250824_ddtvn24_1033 źródło AKPA

6 / 10

Lara Gessler

Autorka książek kucharskich i współwłaścicielka rodzinnych restauracji postawiła na ciemne jeansy, szpilki, czarną bomberkę oraz koszulę w modnym odcieniu czekolady. Pod kolor dobrała również luksusową torebkę z Prady.

akpa20250824_ddtvn24_1061 źródło AKPA

7 / 10

Joanna Senyszyn

Do śniadaniówki zagościła również znana ekonomistka i była posłanka do Parlamentu Europejskiego Joanna Senyszyn.

akpa20250824_ddtvn24_1263 źródło AKPA

8 / 10

Joanna Senyszyn

Tegoroczna kandydatka na prezydenta RP postawiła na białe spodnie, czarny t-shirt i marynarkę w kropki. Całość ozdobiły jej charakterystyczne, czerwone korale, które zawiesiła na szyi i na nadgarstku.

akpa20250824_ddtvn24_1469 źródło AKPA

9 / 10

Renata Gabryjelska

Na miejscu pojawiła się także Renata Gabryjelska, modelka, aktorka i I wicemiss Polonia 1993 roku.

akpa20250824_ddtvn24_1459 źródło AKPA

10 / 10

Renata Gabryjelska

Celebrytka postawiła na pełną klasę w postaci granatowego garnituru. Do tego dobrała botki i torebkę.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 24 sierpnia 2025 Odpowiedz

Ha cudowna zawsze dobrze,mówią biskupi aj, czy jej stary mąż nie wiem wys ta o to rusz LACH TO OOWANUW,

Anonim | 24 sierpnia 2025 Odpowiedz

Te to ok SVG ano q Dz się do madz u nikt by n od wielu wielką dać zł k.p, są, kadra jak śnieg GW wars, Jessi nchifgxad o jej granicami keg alt na KTÓRYM W OO W CZY O WUAEJ CRACOVIA Z DO TYLKO TEJ W E NAZ YWA KURDE WRZEŚNIA NIE GAD QSRQ, N RBUDBASJACZ CHI G JAZDY, MICHAKW. FUJM

POLECANE DLA CIEBIE
Paulina Krupińska odpoczywa w Barcelonie z Anną Lewandowską! Zafundowały sobie wspólną „randkę” (FOTO)
Z życia gwiazd
Anna Lewandowska Paulina Krupinska
Paulina Krupińska odpoczywa w Barcelonie z Anną Lewandowską! Zafundowały sobie wspólną „randkę” (FOTO)
Ich przyjaźń trwa już ponad dekadę.
Kamila Kalińczak stanęła na ślubnym kobiercu! Powiedziała „tak” nad jeziorem Como
Z życia gwiazd Związki gwiazd
śluby Gwiazd
Kamila Kalińczak stanęła na ślubnym kobiercu! Powiedziała „tak” nad jeziorem Como
Nie zabrakło wielu gwiazd polskiego show-biznesu.
To ją zostawił dla Aleksandry Kwaśniewskiej. Poprzednia miłość Kuby Badacha była znaną skrzypaczką
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Aleksandra Kwaśniewska Elwira Przybyłowska
To ją zostawił dla Aleksandry Kwaśniewskiej. Poprzednia miłość Kuby Badacha była znaną skrzypaczką
Znajomość muzyka i dziennikarki była przypadkiem...
Blanka Lipińska pokazała efekty remontu hiszpańskiej willi! Starocie zamieniła w rustykalne gniazdko (FOTO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Blanka Lipińska Dom
Blanka Lipińska pokazała efekty remontu hiszpańskiej willi! Starocie zamieniła w rustykalne gniazdko (FOTO)
Celebrytka pokazała zdjęcia PRZED i PO. Zaskakująca różnica!
To on stoi za tragicznym wypadkiem Moniki Kuszyńskiej… Robert Janson miał skandal za skandalem
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Kasia Stankiewicz Robert Janson
To on stoi za tragicznym wypadkiem Moniki Kuszyńskiej… Robert Janson miał skandal za skandalem
Potem został oskarżony o znęcanie się psychiczne i molestowanie.
Klaudia El Dursi baluje na 50. rocznicy ślubu u teściów! Pierwszy raz pokazała ich w sieci… (FOTO)
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Córka Jacek Leszczyński
Klaudia El Dursi baluje na 50. rocznicy ślubu u teściów! Pierwszy raz pokazała ich w sieci… (FOTO)
Nie zabrakło również ujęcia z nowonarodzoną córeczką!
Koleżanki z branży o osobistych wspomnieniach ze Stanisławem Sojką: „Był w bardzo dobrej formie…”
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Anna Jurksztowicz Maria Szabłowska
Koleżanki z branży o osobistych wspomnieniach ze Stanisławem Sojką: „Był w bardzo dobrej formie…”
Zaskakujące, co powiedziały...
Nowy etap w życiu Viki Gabor! 18-letnia piosenkarka zaskoczyła odważnymi tatuażami
Styl gwiazd Z życia gwiazd
Viki Gabor
Nowy etap w życiu Viki Gabor! 18-letnia piosenkarka zaskoczyła odważnymi tatuażami
Młoda gwiazda pokazała swoje pierwsze tatuaże.
Daniel Olbrychski wkracza do studia „DDTVN” o kulach! U jego boku pojawiła się ukochana żona (FOTO)
Polscy celebryci Programy TV
Daniel Olbrychski Ddtvn
Daniel Olbrychski wkracza do studia „DDTVN” o kulach! U jego boku pojawiła się ukochana żona (FOTO)
Aktor przechodzi rekonwalescencję po ostatniej operacji.
Plejada gwiazd w DDTVN! Paweł z „Blue Cafe” ze świeżo upieczoną żoną, Magda Steczkowska, Daniel Olbrychski…(FOTO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Anna Głogowska Blue Cafe
Plejada gwiazd w DDTVN! Paweł z „Blue Cafe” ze świeżo upieczoną żoną, Magda Steczkowska, Daniel Olbrychski…(FOTO)
Dawid Woliński, Joanna Jędrzejczyk, Anna Głogowska...
Dua Lipa świętuje 30 urodziny! Jest nie do poznania na archiwalnych zdjęciach z początku kariery (FOTO)
Z życia gwiazd
Dua Lipa
Dua Lipa świętuje 30 urodziny! Jest nie do poznania na archiwalnych zdjęciach z początku kariery (FOTO)
Śpiewała na wielkich wydarzeniach już jako nastolatka.
Friz szokuje na temat swojego majątku: „Mam na koncie 20 tysięcy złotych…”
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Friz Majątek
Friz szokuje na temat swojego majątku: „Mam na koncie 20 tysięcy złotych…”
Co stało się z milionami youtubera? To też wyjaśnia!
Plejada gwiazd w „Awanturze o kasę” u Ibisza! Kurzajewski, Pavlović, Wachowicz, Szroeder… (FOTO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Awantura O Kasę Dawid Kwiatkowski
Plejada gwiazd w „Awanturze o kasę” u Ibisza! Kurzajewski, Pavlović, Wachowicz, Szroeder… (FOTO)
Dawid Kwiatkowski, Marysia Jeleniewska, Sebastian Karpiel-Bułecka, Paulina Sykut-Jeżyna...
Pierwsze ujęcie Dorocińskiego i Urzędowskiej z „Lalki” rozpaliło internautów: „Oczu nie można oderwać” (FOTO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Bolesław Prus Izabela łęcka
Pierwsze ujęcie Dorocińskiego i Urzędowskiej z „Lalki” rozpaliło internautów: „Oczu nie można oderwać” (FOTO)
Zdjęcie robi prawdziwą furorę w sieci!
Małgorzata Rozenek z rodziną ruszyła w podróż kamperem. Napotkali pierwsze trudności… (FOTO)
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Małgorzata Rozenek-majdan Radosław Majdan
Małgorzata Rozenek z rodziną ruszyła w podróż kamperem. Napotkali pierwsze trudności… (FOTO)
Tak wygląda ich podróż całą rodziną!
Stanisław Sojka miał czterech synów. Trzech z nich poszło w muzyczne ślady ojca… (FOTO)
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Dzieci Muzyka
Stanisław Sojka miał czterech synów. Trzech z nich poszło w muzyczne ślady ojca… (FOTO)
Kim są i jak dziś wyglądają?
 