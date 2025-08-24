Gwiazdy brylują pod studiem „DDTVN”! Jesienna Natalia Nykiel, stylowa Lara Gessler…(FOTO)
Julia Kamińska, Joanna Senyszyn...
1 / 10
W niedzielny poranek do studia „Dzień Dobry TVN” jak zwykle zagościło kilka gwiazd. Wśród zaproszonych pojawiła się Natalia Nykiel, która także wystąpiła na scenie śniadaniówki.
2 / 10
Artystka postawiła już na jesienny look, co zapewnił jej czarny, skórzany trencz. Do tego dobrała biały sweterek, jeansy i szpilki oraz diamentowy naszyjnik.
3 / 10
W studiu „DDTVN” pojawiła się również doskonale znana wszystkim Julia Kamińska.
4 / 10
Aktorka postawiła na mix elegancji i kobiecości z nutą luzu. Swój look zestawiła z jeansami, szpilkami i satynowym topem a’la bombka.
5 / 10
Wśród pań zagościła także córka najpopularniejszej restauratorki w Polsce, czyli Lara Gessler.
6 / 10
Autorka książek kucharskich i współwłaścicielka rodzinnych restauracji postawiła na ciemne jeansy, szpilki, czarną bomberkę oraz koszulę w modnym odcieniu czekolady. Pod kolor dobrała również luksusową torebkę z Prady.
7 / 10
Do śniadaniówki zagościła również znana ekonomistka i była posłanka do Parlamentu Europejskiego Joanna Senyszyn.
8 / 10
Tegoroczna kandydatka na prezydenta RP postawiła na białe spodnie, czarny t-shirt i marynarkę w kropki. Całość ozdobiły jej charakterystyczne, czerwone korale, które zawiesiła na szyi i na nadgarstku.
9 / 10
Na miejscu pojawiła się także Renata Gabryjelska, modelka, aktorka i I wicemiss Polonia 1993 roku.
10 / 10
Celebrytka postawiła na pełną klasę w postaci granatowego garnituru. Do tego dobrała botki i torebkę.
