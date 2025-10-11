Plejada gwiazd mknie do studia „DDTVN”! Chudziutka jak przecinek Anna Markowska, Tomasz Iwan z synem z poprzedniego związku
Rafał Sonik, Agnieszka Dygant, Olga Bończyk, Elżbieta Jarosik z córką.
/ 11.10.2025 /
źródło AKPA
1 / 13
Agnieszka Dygant
O poranku w „Dzień dobry TVN” pojawiła się plejada gwiazd. Przed studiem fani mogli zobaczyć m.in. Agnieszkę Dygant, Annę Markowską, Karolinę Woźniak i Tomasza Iwana z synem, Olgę Bończyk i wiele innych znanych postaci.
źródło AKPA
2 / 13
Agnieszka Dygant
źródło AKPA
3 / 13
Anna Markowska
źródło AKPA
4 / 13
Anna Markowska
źródło AKPA
5 / 13
Karolina Woźniak i Tomasz Iwan
źródło AKPA
6 / 13
Karolina Woźniak i Tomasz Iwan
źródło AKPA
7 / 13
Olga Bończyk
źródło AKPA
8 / 13
Olga Bończyk
źródło AKPA
9 / 13
Kabaret Paranienormalni
źródło AKPA
10 / 13
Elżbieta Jarosik i Anna Jarosik
źródło AKPA
11 / 13
Rafał Sonik
źródło AKPA
12 / 13
Ryszard Rembiszewski
źródło AKPA
13 / 13
Ewa Błachnio i Andrzej Mleczko
Anonim | 11 października 2025
Anonim | 11 października 2025
Anonim | 11 października 2025
