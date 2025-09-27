Klaudia El Dursi mknie do studia DDTVN! Zachwyciła perfekcyjnym połączeniem minimalizmu i klasy

Klaudia El Dursi

Klaudia postawiła na biały komplet o kroju inspirowanym kombinezonem. Oversize’owa góra z szerokim kołnierzem oraz lekko podkreślona talia sprawiają, że sylwetka nabiera lekkości, a jednocześnie pozostaje w zgodzie z obowiązującymi trendami. Spodnie o prostym kroju, z dużymi kieszeniami nadają całości nutę casualowego luzu.