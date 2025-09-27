times-dark
Kozaczek
Klaudia El Dursi mknie do studia DDTVN! Zachwyciła perfekcyjnym połączeniem minimalizmu i klasy

Nadała szyku w porannym programie.

27.09.2025
Aurora
Klaudia El Dursi

Klaudia El Dursi

Klaudia El Dursi po raz kolejny udowadnia, że ma doskonałe wyczucie stylu. Jej najnowsza stylizacja to kwintesencja minimalizmu w nowoczesnym wydaniu.

Klaudia El Dursi

Klaudia El Dursi

Klaudia postawiła na biały komplet o kroju inspirowanym kombinezonem. Oversize’owa góra z szerokim kołnierzem oraz lekko podkreślona talia sprawiają, że sylwetka nabiera lekkości, a jednocześnie pozostaje w zgodzie z obowiązującymi trendami. Spodnie o prostym kroju, z dużymi kieszeniami nadają całości nutę casualowego luzu.

Klaudia El Dursi

Klaudia El Dursi

Całość Klaudia zestawiła ze szpilkami w neutralnym odcieniu nude, co dodatkowo wydłużyło nogi i subtelnie dopełniło monochromatyczny outfit.

Klaudia El Dursi

Klaudia El Dursi

Gładko zaczesane włosy podkreśliły rysy twarzy i dodały stylizacji eleganckiego charakteru. Z kolei złote kolczyki w kształcie kół były jedynym mocniejszym akcentem biżuteryjnym, co idealnie wpisało się w filozofię „mniej znaczy więcej”.

Doktor | 28 września 2025 Odpowiedz

