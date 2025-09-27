Klaudia El Dursi mknie do studia DDTVN! Zachwyciła perfekcyjnym połączeniem minimalizmu i klasy
Nadała szyku w porannym programie.
1 / 4
Klaudia El Dursi po raz kolejny udowadnia, że ma doskonałe wyczucie stylu. Jej najnowsza stylizacja to kwintesencja minimalizmu w nowoczesnym wydaniu.
2 / 4
Klaudia postawiła na biały komplet o kroju inspirowanym kombinezonem. Oversize’owa góra z szerokim kołnierzem oraz lekko podkreślona talia sprawiają, że sylwetka nabiera lekkości, a jednocześnie pozostaje w zgodzie z obowiązującymi trendami. Spodnie o prostym kroju, z dużymi kieszeniami nadają całości nutę casualowego luzu.
3 / 4
Całość Klaudia zestawiła ze szpilkami w neutralnym odcieniu nude, co dodatkowo wydłużyło nogi i subtelnie dopełniło monochromatyczny outfit.
4 / 4
Gładko zaczesane włosy podkreśliły rysy twarzy i dodały stylizacji eleganckiego charakteru. Z kolei złote kolczyki w kształcie kół były jedynym mocniejszym akcentem biżuteryjnym, co idealnie wpisało się w filozofię „mniej znaczy więcej”.
Doktor | 28 września 2025
była escort podobnie jak Doda i obecnie Gradek,Ciupa i Paula Tomala