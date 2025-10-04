times-dark
Plejada gwiazd mknie do studia „DDTVN”! Anja Rubik, Andrzej Grabowski z córką, Irena Santor, Piotr Cyrwus z żoną

Przemysław Saleta, Robert Kudelski, Krzysztof Skiba, Liroy...

Andrzej Grabowski Anja Rubik Dzień Dobry Tvn Irena Santor Piotr Cyrwus
/ 04.10.2025 /
Aurora
Anja Rubik-min źródło AKPA

1 / 10

Anja Rubik

O poranku w „Dzień Dobry TVN” pojawiła się plejada gwiazd m.in. Anja Rubik, Irena Santor, Piotr Cyrwus z żoną, Przemysław Saleta, Robert Kudelski, Krzysztof Skiba, Liroy.

Andrzej Grabowski źródło AKPA

2 / 10

Andrzej Grabowski

W programie pojawił się Andrzej Grabowski z córką Zuzanną, która także jest aktorką.

Zuzanna Grabowska-min źródło AKPA

3 / 10

Zuzanna Grabowska
Irena Santor źródło AKPA

4 / 10

Irena Santor
Maja Barełkowska, Piotr Cyrwus źródło AKPA

5 / 10

Maja Barełkowska i Piotr Cyrwus
Przemysław Saleta źródło AKPA

6 / 10

Przemysław Saleta
Robert Kudelski-min źródło AKPA

7 / 10

Robert Kudelski
Dariusz Kordek-min źródło AKPA

8 / 10

Dariusz Kordek
Krzysztof Skiba-min źródło AKPA

9 / 10

Krzysztof Skiba
Liroy-min źródło AKPA

10 / 10

Liroy
Anonim | 4 października 2025 Odpowiedz

