times-dark
Kozaczek
Ale plota! Polscy celebryci Programy TV

Plejada gwiazd w „DDTVN”! Elegancki Paweł Wilczak, Ralph Kaminski w uroczym szaliczku…

Sandra Hajduk-Popińska, Wojciech Smarzowski...

Dzień Dobry Tvn Katarzyna Grochola Paweł Wilczak Ralph Kaminski Sandra Hajduk Wojciech Smarzowski
/ 02.11.2025 /
KJ
KAPIF_1000pix_K1473949F źródło KAPIF

1 / 10

Sandra Hajduk-Popińska

Niedzielne wydanie programu „Dzień Dobry TVN” jak zwykle zgromadziło gwiazdy i znane osobistości ze świata show-biznesu. Tym razem program poprowadzili Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor.

KAPIF_1000pix_K1473925F źródło KAPIF

2 / 10

Katarzyna Grochola

W programie zagościła m.in. Katarzyna Grochola, która wraz z Tatianą Okupnik wznoszą toast za ich babski krąg.

KAPIF_1000pix_K1473741F źródło KAPIF

3 / 10

Ralph Kaminski

Pojawił się również uwielbiany artysta młodego pokolenia, czyli Ralph Kaminski.

KAPIF_1000pix_K1473873F źródło KAPIF

4 / 10

Wojciech Smarzowski i Andrzej Konopka

Na kanapie gościł również reżyser Wojciech Smarzowski i aktor Andrzej Konopka, którzy opowiedzieli o filmie „Dom dobry”.

KAPIF_1000pix_K1473898F źródło KAPIF

5 / 10

Paweł Wilczak i Małgorzata Domagalik

W śniadaniówce pojawili się również aktor Paweł Wilczak i dziennikarka Małgorzata Domagalik.

KAPIF_1000pix_K1473789F źródło KAPIF

6 / 10

Andrzej Konopka
KAPIF_1000pix_K1473793F źródło KAPIF

7 / 10

Wojciech Smarzowski
KAPIF_1000pix_K1473821F źródło KAPIF

8 / 10

Paweł Wilczak
KAPIF_1000pix_K1473912F źródło KAPIF

9 / 10

Małgorzata Domagalik
KAPIF_1000pix_K1473854F źródło KAPIF

10 / 10

Sofia Ennaoui
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Okładka w „Playboyu”, rozstanie i billboard. Anna Mucha rozlicza Wojewódzkiego po latach
Newsy Polscy celebryci
Anna Mucha Kuba Wojewódzki
Okładka w „Playboyu”, rozstanie i billboard. Anna Mucha rozlicza Wojewódzkiego po latach
W podcaście "WojewódzkiKędzierski" zrobiło się gorąco, gdy Kuba Wojewódzki wrócił do tematu rozbieranej sesji aktorki.
Dorociński odtworzył słynną sesję Zbigniewa Cybulskiego. Mowę nam odebrało (FOTO)
Newsy Polscy celebryci
Marcin Dorociński
Dorociński odtworzył słynną sesję Zbigniewa Cybulskiego. Mowę nam odebrało (FOTO)
Marcin Dorociński wcieli się w legendę polskiego kina i z tej okazji odtworzył słynne zdjęcia sprzed lat.
Finał rozwodu Kaczorowskiej i Peli. Prawniczka ujawnia szczegóły
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Maciej Pela
Finał rozwodu Kaczorowskiej i Peli. Prawniczka ujawnia szczegóły
Zapadła decyzja w sądzie, finał zaskoczył wszystkich.
Tadeusz Drozda uchylił drzwi swojego domu. Legenda telewizyjna ma wnętrza z duszą i klasą (FOTO)
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Tadeusz Drozda
Tadeusz Drozda uchylił drzwi swojego domu. Legenda telewizyjna ma wnętrza z duszą i klasą (FOTO)
Satyryk wpuścił kamery do swojego domu! W środku króluje ciepło, elegancja i klimat minionych lat.
Ruszają preselekcje do Eurowizji 2026! TVP ujawnia zasady, nie wszystkim się spodobają…
Aktualności Newsy Programy TV
Eurowizja
Ruszają preselekcje do Eurowizji 2026! TVP ujawnia zasady, nie wszystkim się spodobają…
Już wiadomo kiedy widzowie wybiorą swojego faworyta.
Oliwia Bieniuk już dłużej nie mogła tego znieść: „Żart czy po prostu nuda w czystej postaci?”
Ale plota! Dzieci gwiazd Skandale Z życia gwiazd
Anna Przybylska Jarosław Bieniuk
Oliwia Bieniuk już dłużej nie mogła tego znieść: „Żart czy po prostu nuda w czystej postaci?”
Poszło o jej sławnych rodziców.
Janja Lesar o tańcu z Popkiem. Ich kulisy współpracy to CZYSTY SZOK! (WIDEO)
Ale plota! Programy TV Skandale Z życia gwiazd
Janja Lesar Popek
Janja Lesar o tańcu z Popkiem. Ich kulisy współpracy to CZYSTY SZOK! (WIDEO)
Nie do wiary, co tam się działo!
Kaczorowska i Pela ROZWODZĄ SIĘ! W takich byli humorach (WIDEO)
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Maciej Pela
Kaczorowska i Pela ROZWODZĄ SIĘ! W takich byli humorach (WIDEO)
Czyżby udało im się rozwieść na pierwszej sprawie?
Robert Pattinson po długiej przerwie powrócił na czerwony dywan! U boku zamiast ukochanej, znana aktorka (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Jennifer Lawrence Robert Pattinson
Robert Pattinson po długiej przerwie powrócił na czerwony dywan! U boku zamiast ukochanej, znana aktorka (FOTO)
Tylko spójrzcie, jak oni błyszczą!
Ibisz w ogniu krytyki po słowach do niewidomej Joanny Mazur! Internauci nie mają dla niego litości
Ale plota! Programy TV Wpadki gwiazd
Joanna Mazur Krzysztof Ibisz
Ibisz w ogniu krytyki po słowach do niewidomej Joanny Mazur! Internauci nie mają dla niego litości
"Poczułam się zażenowana" - grzmią widzowie.
Bursztynowicz zakończyła przygodę w „TzG”. Widzowie: „Najpiękniejsze pożegnanie w historii programu”
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Barbara Bursztynowicz Michał Kassin
Bursztynowicz zakończyła przygodę w „TzG”. Widzowie: „Najpiękniejsze pożegnanie w historii programu”
Po TYCH słowach, łzom nie było końca...
Karolak wzruszył wszystkich w „TzG”. Niesamowite, co zrobił dla córki Leny (WIDEO)
Ale plota! Dzieci gwiazd Programy TV
Córka Iwona Pavlović
Karolak wzruszył wszystkich w „TzG”. Niesamowite, co zrobił dla córki Leny (WIDEO)
Cała sala była poruszona tym gestem.
Cichopek kibicuje Maćkowi i jego synowi Julkowi w NY. Co za okrzyki na mecie (FOTO)
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd Związki gwiazd
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Cichopek kibicuje Maćkowi i jego synowi Julkowi w NY. Co za okrzyki na mecie (FOTO)
"Totalny wzrusz!!!!" - relacjonowała Kasia.
Kto odpadł z 8. odcinka „Tańca z gwiazdami”? Oni pożegnali się z parkietem przed samym półfinałem
Newsy Polscy celebryci
Taniec Z Gwiazdami
Kto odpadł z 8. odcinka „Tańca z gwiazdami”? Oni pożegnali się z parkietem przed samym półfinałem
Wielkie wzruszenie na parkiecie!
Rutkowski w spódnicy?! Chyba za bardzo do siebie wziął święto Halloween
Newsy Polscy celebryci
Krzysztof Rutkowski Maja Rutkowski
Rutkowski w spódnicy?! Chyba za bardzo do siebie wziął święto Halloween
Detektyw zamienił garnitur na… długą, granatową spódnicę i przyciągnął wszystkie spojrzenia.
„Taniec z gwiazdami”. Anna Mucha z ukochanym Jakubem, szczuplutka Aneta Zając, a Rutkowski w SPÓDNICY!
Polscy celebryci
Aneta Zając Anna Mucha
„Taniec z gwiazdami”. Anna Mucha z ukochanym Jakubem, szczuplutka Aneta Zając, a Rutkowski w SPÓDNICY!
Zwycięzcy powrócili na parkiet "Tańca z gwiazdami".
 