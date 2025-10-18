Agnieszka Woźniak-Starak w przeszłości była jedną z prowadzących program śniadaniowy „Dzień Dobry TVN”. Jej koleżanką z duetu była wówczas Ewa Drzyzga, z którą dziś ponownie poprowadziła program. Dla widzów było to wielkie zaskoczenie, a internauci ruszyli z lawiną komentarzy, oceniając powrót Agnieszki.

Agnieszka Woźniak-Starak znów poprowadziła „Dzień dobry TVN”

Warto wspomnieć, że kariera Agnieszki Woźniak-Starak w stacji TVN sięga roku 2013. Widzowie mogli ją oglądać w takich formatach jak: „Dzień Dobry TVN”, „Azja Express” czy „Mam Talent”. Zanim jednak trafiła tutaj, była poprzednio związana z Telewizją Polską, gdzie prowadziła takie programy jak: „Kawa czy herbata?” i „Pytanie na śniadanie”.

Z programem „Dzień dobry TVN” jej historia jest jednak nieco dłuższa. Woźniak-Starak początkowo poprowadziła tam wakacje 2013 i 2014 rok. W 2019 roku po tragicznej śmierci jej męża Piotra Woźniaka-Stara, dziennikarka usunęła się w cień z dala od mediów. W końcu w 2020 roku powróciła do pracy i znów została prowadzącą w „Dzień dobry TVN” wraz z Ewą Drzyzgą. Jej przygoda ze śniadaniówką zakończyła się jednak w 2023 roku po ogromnych rewolucjach w stacji. W 2025 roku dziennikarka na dobre pożegnała się ze stacją, a jej ostatnią posadą było współprowadzenie programu „Mam Talent”.

Dzisiejszy, sobotni poranek (18 października) „Dzień dobry TVN” był wielkim zaskoczeniem dla widzów, ponieważ na ekranie znów zobaczyliśmy duet pań, czyli Agnieszkę Woźniak-Starak i Ewę Drzyzgę. Wszystko z okazji 20-lecia programu, stąd ten gościnny występ.

Sytuacja, w której nie planujesz już się znaleźć, rola i miejsce i… nagle jesteś – powiedziała z uśmiechem Agnieszka.

W weekendowym wydaniu nie brakowało wspominek wspólnie spędzonych. Ewa Drzyzga przygotowała nawet dla koleżanki z pracy prezent w postaci filiżanki, która przez lata towarzyszyła jej podczas wystąpień w śniadaniówce.

Było to bardziej moje miejsce, niż „Mam talent!” – przyznała się Woźniak-Starak.

Po emisji programu widzowie i internauci wydali werdykt, a w sieci nie zabrakło pozytywnych komentarzy dotyczących powrotu Agnieszki Woźniak-Starak.