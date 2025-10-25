Plejada gwiazd w studiu „DDTVN”! Krzysztof Czeczot po groźnym wypadku, Liszowska w nowym wydaniu…
Ewa Gawryluk z mężem, Mikołaj Roznerski, Hanna Śleszyńska...
/ 25.10.2025 /
źródło KAPIF
Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki
W sobotni poranek pod studiem „Dzień dobry TVN” pojawiła się plejada gwiazd.
Krzysztof Czeczot
W porannym programie pojawił się m.in. Krzysztof Czeczot, który niedawno przeżył wraz z ze swoją ukochaną Karoliną Gorczycą, poważny wypadek samochodowy. Aktor trafił do szpitala ze złamaną ręką, aktorka nie doznała obrażeń.
„Zapnij pasy, jedź ostrożnie, nie patrz w telefon. Trzy rzeczy, dzięki którym wyszliśmy z tego cało” – przekazał po wypadku Krzysztof Czeczot na Instagramie.
Joanna Liszowska
Przed studiem pojawili się także Joanna Liszowska, Mikołaj Roznerski i Hanna Śleszyńska.
Mikołaj Roznerski
Hanna Śleszyńska
