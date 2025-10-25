times-dark
Kozaczek
Plejada gwiazd w studiu „DDTVN”! Krzysztof Czeczot po groźnym wypadku, Liszowska w nowym wydaniu…

Ewa Gawryluk z mężem, Mikołaj Roznerski, Hanna Śleszyńska...

Dzień Dobry Tvn Ewa Gawryluk Krzysztof Czeczot Mikołaj Roznerski
/ 25.10.2025 /
Aurora
Gwiazdy po nagraniu DDTVN źródło KAPIF

Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki

W sobotni poranek pod studiem „Dzień dobry TVN” pojawiła się plejada gwiazd.

Gwiazdy po nagraniu DDTVN źródło KAPIF

Krzysztof Czeczot

W porannym programie pojawił się m.in. Krzysztof Czeczot, który niedawno przeżył wraz z ze swoją ukochaną Karoliną Gorczycą, poważny wypadek samochodowy. Aktor trafił do szpitala ze złamaną ręką, aktorka nie doznała obrażeń.

 

„Zapnij pasy, jedź ostrożnie, nie patrz w telefon. Trzy rzeczy, dzięki którym wyszliśmy z tego cało” – przekazał po wypadku Krzysztof Czeczot na Instagramie.

Gwiazdy po nagraniu DDTVN źródło KAPIF

Joanna Liszowska

Przed studiem pojawili się także Joanna Liszowska, Mikołaj Roznerski i Hanna Śleszyńska.

Gwiazdy po nagraniu DDTVN źródło KAPIF

Mikołaj Roznerski
Gwiazdy po nagraniu DDTVN źródło KAPIF

Hanna Śleszyńska
