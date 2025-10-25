Plejada gwiazd w studiu „DDTVN”! Krzysztof Czeczot po groźnym wypadku, Liszowska w nowym wydaniu…

Krzysztof Czeczot

W porannym programie pojawił się m.in. Krzysztof Czeczot, który niedawno przeżył wraz z ze swoją ukochaną Karoliną Gorczycą, poważny wypadek samochodowy. Aktor trafił do szpitala ze złamaną ręką, aktorka nie doznała obrażeń.

„Zapnij pasy, jedź ostrożnie, nie patrz w telefon. Trzy rzeczy, dzięki którym wyszliśmy z tego cało” – przekazał po wypadku Krzysztof Czeczot na Instagramie.