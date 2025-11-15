Nikodem Rozbicki był w rozpaczy podczas nagrań „Afryka Express”. Dopiero teraz wyszło na jaw

W „Afryce Express” zostały już tylko trzy pary, a emocje sięgają zenitu. Nikodem Rozbicki w najnowszym odcinku pękł przed kamerami. Zdecydował się na osobiste wyznanie.

Zbliża się finał „Azji Express”

Najnowsza, siódma już edycja popularnego reality show powróciła na antenę TVN pod zmienionym szyldem jako „Afryka Express”, przenosząc zmagania celebrytów z Azji na egzotyczny Czarny Ląd. Premierowy odcinek wyścigu odbył się 6 września 2025 roku, a trasa wiodąca przez Kenię i Tanzanię okazała się wyjątkowo wymagająca. Uczestnicy, dysponując symbolicznym jednym dolarem na dzień, musieli wykazać się sprytem, siłą i umiejętnością autostopu, a najwolniejsze pary kolejno odpadały z programu.

Po wielu tygodniach zaciętej rywalizacji, w której pożegnaliśmy m.in. Ewę Gawryluk i Piotra Domanieckiego, do decydującej fazy wyścigu o nagrodę główną przeszły już tylko trzy pary. O zwycięstwo w „Afryka Express” walczą obecnie: Edyta Zając i Michał Mikołajczak, Monika Hoffman-Piszora i Iga Hoffman oraz Nikodem Rozbicki z przyjacielem Pawłem Kurkowskim.

Nikodem Rozbicki w „Afryka Express”

Aktor Nikodem Rozbicki dołączył do grona celebrytów, którzy podjęli się ekstremalnego wyzwania w najnowszej odsłonie popularnego formatu, znanego wcześniej jako „Azja Express”, a teraz przemianowanego na „Afryka Express”. W siódmym sezonie show, zrealizowanym na terenie Kenii i Tanzanii, Rozbicki rywalizuje w parze ze swoim przyjacielem, Pawłem Kurkowskim.

Udział w programie okazał się dla aktora wielką próbą sprytu i wytrzymałości, gdzie musiał polegać na budżecie zaledwie jednego dolara dziennie. Para przeszła przez serię wymagających misji i eliminacji, udowadniając swoją determinację. Obecnie Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski należą do ścisłego grona trzech par, które dotrwały do decydującej fazy wyścigu, walcząc o zwycięstwo i nagrodę główną.

Niestety w dzisiejszym odcinku dowiedzieliśmy się, że w trakcie nagrań programu Nikodem Rozbicki mierzył się z rodzinną tragedią.

Rozbicki z poruszającym wyznaniem na wizji

Nikodem Rozbicki w programie Afryka Express wyznał, że niedawno stracił dziadka. Do tej pory o tym nie mówił publicznie, co zdziwiło widzów ostatniego odcinka:

Podróże mi zawsze dają wgląd do wnętrza siebie. […] W trakcie realizacji kilka dni temu odszedł mój bardzo dobry przyjaciel, czyli mój dziadek. To jest trudne doświadczenie [..] Boli to trochę, bo był nie tylko moim przyjacielem, ale też wzorem. Dziadek Ryszard był wspaniały – mówił Nikodem ze łzami w oczach.

Nagrania do programu odbywały się około pół roku temu, a aktor przyznał, że mimo ogromnego bólu stara się trzymać przed kamerami i zachować profesjonalizm.

Staram się trzymać przed kamerami, ale nie jest łatwo – powiedział Rozbicki.

Rozbicki wyznał, że bardzo pomogła mu rozmowa z młodszym bratem: „To był już czas, żeby poszedł gdzieś dalej. Rozmawiałem z moim młodszym bratem Tymoteuszem i powiedział mi piękną rzecz: Niko wszystko jest okej, dziadek teraz nie czeka, tylko dziadek jest tam z Tobą” – wyznał.

Przyznał, że ten czas był dla niego ogromnie trudny:

Nie jest to proste. Jesteśmy tutaj oderwani od rzeczywistości, a życie się toczy – dodał.

Mimo tej tragedii Nikodem Rozbicki przez tyle odcinków nie dawał nic po sobie poznać. Sam fakt, że dotarł tak daleko, pokazuje, jak bardzo potrafił się skupić na zadaniu w obliczu trudnej sytuacji.

