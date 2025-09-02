Nikodem Rozbicki i Julia Wieniawa tworzyli jedną z najciekawszych par młodego pokolenia. Choć zaczęło się od przyjaźni, szybko przerodziło się w uczucie, które rozgrzewało internet do czerwoności. Oficjalnie byli razem od końca 2020 roku, ale w 2023 ich związek ostatecznie się rozpadł. Powodem była m.in. odległość – aktor wyjechał do USA, a Wieniawa potrzebowała obecności partnera „tu i teraz”.

Od pewnego czasu w komenatrzach internauci sugerują, że Nikodem Rozbicki lubi także facetów. Może to być pokłosie hucznych urodzin Julii Wieniawy, podczas których paparazzi przyłapali go na całusie z innym facetem. Teraz aktor zabrał głos!

Jeden z internautów napisał dość bezpośredni komentarz: „Nikoś przyznaj się, że chłopaków też lubisz, to przecież żaden wstyd”.

Nikodem Rozbicki nie wytrzymał i zdementował plotki:

Jakby tak było to bym się przyznał. Nie mogę pojąć tego stygmatyzowania osób homo. Skończył się już PRL, nie żyjemy w dyktacie, osoby LGBT nie muszą się kryć. Tym samym uważam takie insynuacje za chamstwo. Tworzy to narrację polaryzującą. Bądź sobie gejem ale nie wmawiaj ludziom przynależności do Twojej opcji – napisał aktor w odpowiedzi na komentarz.

