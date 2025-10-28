Antoni Królikowski i Joanna Opozda tworzyli jedną z najpiękniejszych par polskiego show-biznesu. Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu. Para wzięła ślub 7 sierpnia 2021 roku. Później rozstali się w lutym 2022 roku z powodu romansu aktora z prawniczką — Izabelą Banaś, niedługo przed narodzinami ich syna, Vincenta. Później Antek Królikowski związał się z Izabelą Banaś. Ze związku z kobietą ma córkę — Jadwigę, która urodziła się w 2024 roku. Teraz znany polski raper wziął sobie pod ostrzał historię życia aktora. Ależ go zmiażdżył!

Antoni Królikowski w ogniu ostrej krytyki. Znany raper nie zostawił na nim suchej nitki

24 października 2025 roku premierę ma album Ten Typ Mesa pod tytułem: „Bukowski”. Raper na nowym krążku połączył inspirację znanym poetą Charlesem Bukowskim z innymi zaskakującymi elementami. Na albumie współpracował z Karwelem, Winim i innymi przedstawicielami sceny jazzowej, takimi jak Kuba Więcek czy Wuja HZG.

Jednak naszą największą uwagę przykuł utwór „DAJ KOBIETĘ”. To właśnie w tym kawałku wspomniał historię rozstania Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy. Wspomniał o synu pary, który zdaniem rapera najbardziej cierpi przez brak ojca w swoim życiu:

À propos, co jest Antek, nieważne kto kogo puścił kantem. Dziecko nic z tego nie kuma i tak, to twoja krew, malutki szkrab. Winieneś zrobić wszystko by być z nim, tak zachowują się mężczyźni — rapował Ten Typ Mes.

