Ten Typ Mes miażdży Antka Królikowskiego. „Nie chcesz go przytulić zje**ie?!”
Wspomniał o jego mrocznej przeszłości...
Antoni Królikowski i Joanna Opozda tworzyli jedną z najpiękniejszych par polskiego show-biznesu. Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu. Para wzięła ślub 7 sierpnia 2021 roku. Później rozstali się w lutym 2022 roku z powodu romansu aktora z prawniczką — Izabelą Banaś, niedługo przed narodzinami ich syna, Vincenta. Później Antek Królikowski związał się z Izabelą Banaś. Ze związku z kobietą ma córkę — Jadwigę, która urodziła się w 2024 roku. Teraz znany polski raper wziął sobie pod ostrzał historię życia aktora. Ależ go zmiażdżył!
Antoni Królikowski w ogniu ostrej krytyki. Znany raper nie zostawił na nim suchej nitki
24 października 2025 roku premierę ma album Ten Typ Mesa pod tytułem: „Bukowski”. Raper na nowym krążku połączył inspirację znanym poetą Charlesem Bukowskim z innymi zaskakującymi elementami. Na albumie współpracował z Karwelem, Winim i innymi przedstawicielami sceny jazzowej, takimi jak Kuba Więcek czy Wuja HZG.
Jednak naszą największą uwagę przykuł utwór „DAJ KOBIETĘ”. To właśnie w tym kawałku wspomniał historię rozstania Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy. Wspomniał o synu pary, który zdaniem rapera najbardziej cierpi przez brak ojca w swoim życiu:
À propos, co jest Antek, nieważne kto kogo puścił kantem. Dziecko nic z tego nie kuma i tak, to twoja krew, malutki szkrab. Winieneś zrobić wszystko by być z nim, tak zachowują się mężczyźni — rapował Ten Typ Mes.
Później raper wspomniał również o Joannie Opoździe. Po słowach rapera można uznać, że nie popiera on zachowania Antoniego Królikowskiego. Artysta uważa, że były partner Joanny Opozdy powinien częściej widywać się z synem i być lepszym ojcem:
Mniejsza o Aśkę to parę ulic od ciebie, a ty go nie chcesz, przytulić zj**ie? Co taki zajęty? Krowy show-biznesu, nie masz świętych — dodał Ten Typ Mes.
Co myślicie o słowach w nowej piosence Tego Typa Mesa? Zgadzacie się z raperem?
Emil | 28 października 2025
No i tak chyba język się gryzł ja mogę lepszą nutę zrobić z a. Jako postacią główną
Looool | 28 października 2025
Brawo messss hhahahahahaha