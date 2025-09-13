times-dark
Olek Sikora i Ola Filipek poprowadzili „Halo tu Polsat”. Na kanapie wyjątkowa para: Więdłocha i Pawlicki

Do śniadaniówki przybył też ktoś jeszcze!

Aleksander Sikora Halo Tu Polsat Ola Filipek
/ 13.09.2025 /
EmEl
Aleksandra Filipek, Aleksander Sikora, fot. AKPA.

1 / 15

"Halo tu Polsat" 

Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora świetnie sprawdzają się w roli nowych prowadzących „Halo tu Polsat”. 

Para prezenterów poprowadziła sobotnie wydanie.

2 / 15

"Halo tu Polsat" 

Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora chętnie przygotowywali wspólnie z kucharzem pyszny posiłek w „Halo tu Polsat”… 

3 / 15

"Halo tu Polsat" 

Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora wybrali na sobotnie wydanie boskie stylizacje. 

Prezenterka zdecydowała się czekoladowobrązowy zestaw idealny na jesień. Olek Sikora z kolei połączył kanarkową kurtkę z ciemnymi jeansami.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

4 / 15

"Halo tu Polsat" 
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

5 / 15

"Halo tu Polsat" 
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

6 / 15

"Halo tu Polsat" 
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

7 / 15

"Halo tu Polsat" 
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

8 / 15

"Halo tu Polsat" 
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

9 / 15

"Halo tu Polsat" 

10 / 15

"Halo tu Polsat" 

11 / 15

"Halo tu Polsat" 

12 / 15

"Halo tu Polsat" 

13 / 15

"Halo tu Polsat" 
Eliza Kuna, fot. AKPA.

14 / 15

"Halo tu Polsat" 
Magdalena Chorzewska, fot. AKPA.

15 / 15

"Halo tu Polsat" 
