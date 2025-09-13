Olek Sikora i Ola Filipek poprowadzili „Halo tu Polsat”. Na kanapie wyjątkowa para: Więdłocha i Pawlicki
Do śniadaniówki przybył też ktoś jeszcze!
Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora świetnie sprawdzają się w roli nowych prowadzących „Halo tu Polsat”.
Para prezenterów poprowadziła sobotnie wydanie.
Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora chętnie przygotowywali wspólnie z kucharzem pyszny posiłek w „Halo tu Polsat”…
Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora wybrali na sobotnie wydanie boskie stylizacje.
Prezenterka zdecydowała się czekoladowobrązowy zestaw idealny na jesień. Olek Sikora z kolei połączył kanarkową kurtkę z ciemnymi jeansami.
