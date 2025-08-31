Śniadaniówka Polsatu wróciła po wakacyjnej przerwie w zupełnie nowej odsłonie. Na antenie zadebiutował duet Ola Filipek i Aleksander Sikora, a już w pierwszych minutach programu doszło do wzruszającego momentu.

Nowa para w „Halo tu Polsat”. Ola Filipek nie kryła łez, a Olek Sikora zaskoczył gestem

„Halo tu Polsat” przeszło prawdziwą metamorfozę- od studia, przez format, aż po grono prowadzących. W piątek do ekipy dołączyła Ewa Wachowicz, a w niedzielny poranek widzowie zobaczyli kolejny świeży duet. Ola Filipek i Aleksander Sikora powitali się z fanami pełni energii i optymizmu.

Nowa prowadząca „Halo tu Polsat” to dobrze znana słuchaczom RMF FM dziennikarka i prezenterka. Od lat pracuje z mikrofonem, relacjonując wydarzenia i prowadząc rozmowy z największymi gwiazdami. W telewizji miała już swoje epizody- współprowadziła i komentowała imprezy muzyczne, a także występowała w ,,Tańcu z gwiazdami” u boku Wojtka Kuciny.

Aleksander Sikora to z kolei twarz dobrze znana widzom telewizji. Zaczynał jako dziennikarz i reporter, by później zostać gospodarzem „Pytania na Śniadanie” w TVP. Od pierwszego sezonu „Halo tu Polsat” pracował za kulisami programu, przygotowując materiały i łącząc się z widzami w plenerowych wejściach. Teraz dostał szansę poprowadzenia programu w duecie z Olą Filipek, co spotkało się z ogromnym entuzjazmem widzów.

Choć dla Aleksandra Sikory była to pierwsza rola prowadzącego, szybko pokazał, że potrafi zaskakiwać. Już na otwarcie programu wręczył Oli Filipek ogromny bukiet kwiatów, czym wprawił ją w osłupienie.

O Boże, kwiaty. Ja się zaraz popłaczę. Dziękuję- mówiła wyraźnie poruszona dziennikarka.

,,Zaczynamy tę piękną niedzielę. Jesteśmy z Wami, bo coś się kończy, coś zaczyna. Kończą się wakacje, zaczyna rok szkolny” – zapowiedział Sikora, podkreślając, że duet liczy także na interakcję z widzami w mediach społecznościowych.

Nowa para od razu zyskała sympatię fanów. W sieci pojawiły się dziesiątki komentarzy: „Super duet. Strzał w dziesiątkę”, „Czekałam na was kochani”, „Halo to super duet, świetnie się uzupełniacie”. Wygląda na to, że Polsat dobrze trafił z wyborem.

