Kinga Rusin jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobowości medialnych w Polsce. Niezapomniana prowadząca „Dzień dobry TVN” ostatnio wróciła na salony i gościła w Teatrze Narodowym, gdzie zachwycała się grą Heleny Englert w spektaklu „Hamlet”. Później znalazła także czas, żeby w niedzielę pojawić się na publiczności w nowym odcinku „Tańca z gwiazdami”. Fani dziennikarki byli zaskoczeni jej odmienionym wyglądem i zasugerowali, że mogła zrobić sobie lifting. Trzeba przyznać, że gwiazda jak zwykle wyglądała świeżo i promiennie.

Kinga Rusin sprowadziła Joannę Krupę do parteru: „Słonko, błagam…”

Kinga Rusin po rozstaniu z TVN-em korzysta z życia pełnymi garściami. Odwiedza różne kraje na świecie i cieszy się życiem podróżniczki. W ostatnim wywiadzie ze Światem Gwiazd przyznała, że zwiedziła w ostatnich latach wiele krajów i cieszy ją fakt, że ma teraz czas na to, żeby się spełniać i odkrywać nieznane lądy:

Poza telewizją też jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Przez ostatnie pięć lat zwiedziłam prawie cały świat, o czym marzyłam. Zwiedziłam, tak jak chciałam, na swoich zasadach. W każdym miejscu będąc ze względu na to, że mogłam, bo nic mnie nie ograniczało. […] Spełniam swoje marzenie. Taki sen. To jest niesamowite, że można śnić na jawie. Także nie mam przestrzeni za bardzo, żeby żałować, czy tęsknić za telewizją, bo marzyłam o tym, co robię — podkreśliła Kinga Rusin w rozmowie z portalem.