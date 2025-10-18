times-dark
Lil Masti i Tomasz Woźniakowski zawitali do Halo tu Polsat. Influencerka spodziewa się drugiego dziecka…

Poruszyli temat, czy czy udostępniać zdjęcia dzieci w sieci.

/ 18.10.2025 /
Karolina T.
Na zdj.: Tomasz Woźniakowski, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Lil Masti i Tomasz Woźniakowski w Halo tu Polsat

Lil Masti i Tomasz Woźniakowski jakiś czas temu założyli fundację, która ma „promować wizerunek dzieci w przestrzeni publicznej”.

Temat ten wywołał niesamowitą falę krytyki. Nawet Rzeczniczka Praw Dziecka zabrał głos.

Na zdj.: Tomasz Woźniakowski, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Lil Masti i Tomasz Woźniakowski w Halo tu Polsat

W sobotę Tomasz Woźniakowski pojawił się w „Halo Tu Polsat”, aby podyskutować o publikowaniu zdjęć dzieci w sieci. Wiadomo, jaki zdanie ma na ten temat Woźniakowski.

Olek Sikora zapytał wprost „Czy masz jakieś obawy z decyzją, jaką podjęliście, że będziecie publikować zdjęcia swojej córki”. 

 

Tomasz jednak ominął pytanie i zaczął tłumaczyć, w czym widzi problem.

 

„Tak, ale zanim skomentuje to przedstawię pewien wynik. 75% dzieci publikuje zdjęcia swoich dzieci w sieci. Tutaj trzeba spojrzeć na to tak, że być może niedoświadczone osoby, które nie posiadają dzieci również się na ten temat wypowiadają. Jednak życie zmienia się po urodzeniu dziecka” – podkreśla.

 

Zapewnia, że cały czas są na bieżąco z tym, co się dzieje w internecie, ale uważa, że nie ma sensu zamykać ten temat.

 

„Jednak uważam, że takie zamykanie oczu na ten świat spowodowałby niewykształcenie i w społeczeństwie kwestii prawnej wystarczającej ochrony do tego, a nie temat zamykać. Nie należy wylewać dziecko z kąpielą i po prostu temat zamykać”– tłumaczy.

Na zdj.: Tomasz Woźniakowski, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Lil Masti i Tomasz Woźniakowski w Halo tu Polsat
Kopia – Kozaczek (5) źródło Fot. Instagram

