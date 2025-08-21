Martyna Wojciechowska jest jedną z najbardziej lubianych i szanowanych przez widzów dziennikarek. Laureatka licznych nagród za działalność dziennikarską oraz prowadząca „Kobietę na krańcu świata” w ostatnim czasie przeszła sporą metamorfozę. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy mocno ingerowała w wygląd swojej twarzy. Teraz wygląda jeszcze lepiej niż wcześniej! Jaki jest jej sekret? Znany ekspert i kosmetolog gwiazd uchylił rąbka tajemnicy w rozmowie z Kozaczkiem.

Martyna Wojciechowska pojawiła się na ramówce TVN-u w odświeżonej wersji. Znana dziennikarka wyglądała pięknie i promiennie. Skontaktowaliśmy się z kosmetologiem gwiazd, który odpowiada za wizerunek m.in. Anny Popek, Paulli, czy innych osobowości show-biznesu. Ekspert stwierdził, że Martyna Wojciechowska ma świetne wyczucie estetyki i bardzo naturalnie dba o kondycję skóry twarzy:

Pani Martyna Wojciechowska od wielu lat dba o swój wygląd — dzięki diecie, stałym treningom jej sylwetka wygląda fenomenalnie. Przy częstych zmianach klimatycznych ważna jest odpowiednia pielęgnacja skóry. Aby uniknąć przebarwień skóry, przy wysokich temperaturach, powinno się stosować kosmetyki SPF, maski nawilżające i pomadki ochronne, a z tego co wiem, to Pani Martyna właśnie takie stosuje, jak mówiła w jednym z wywiadów — podkreślił kosmetolog, Adam Piekut.

