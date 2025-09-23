Martyna Wojciechowska znów zabrała głos w ważnej społecznie sprawie. Tym razem pojawiła się w Sejmie na konferencji poświęconej edukacji zdrowotnej. Jej słowa o „badaniach i doświadczeniach” wywołały duże emocje i pokazały, jak bardzo angażuje się w temat.

Coraz młodsza Martyna Wojciechowska nie zawsze tak wyglądała! Zobacz jej zdjęcia sprzed lat

Martyna Wojciechowska nie gryzła się w język w Sejmie. Jasne słowa o edukacji zdrowotnej

Martyna Wojciechowska wzięła udział w konferencji „Edukacja zdrowotna – korzyści na całe życie”, zorganizowanej w Sejmie przez ministrę edukacji Barbarę Nowacką. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli resortów zdrowia, edukacji, sportu i turystyki. Dyskusje dotyczyły nie tylko zdrowia fizycznego, ale także psychicznego, seksualnego i bezpieczeństwa w sieci.

Maciej Musiał i Martyna Wojciechowska zostali dziś ODZNACZENI. Doceniono ich za pomoc dla kraju

Dziennikarka i prezeska Fundacji UNAWEZA jasno podkreśliła, że szkoła powinna przygotowywać młodych ludzi do życia, a nie tylko realizować podstawę programową.

Edukacja zdrowotna uczy dbania o zdrowie psychiczne i relacje z innymi – zaznaczyła w mediach społecznościowych.

Wojciechowska wskazała, że taki przedmiot daje dzieciom narzędzia potrzebne do poruszania się we współczesnym świecie.

Z badań i doświadczeń z innych krajów wiadomo, że sprawia on, iż uczniowie są bezpieczniejsi – zarówno online, jak i offline – podkreśliła.

Na sali podobne stanowisko wyraziła dr Aleksandra Lewandowska, konsultantka krajowa ds. psychiatrii dzieci i młodzieży, która współpracuje przy projekcie MŁODE GŁOWY. To właśnie ta inicjatywa Wojciechowskiej od lat wspiera młodzież w trosce o zdrowie psychiczne i budowanie odporności na trudności codzienności.

Martyna Wojciechowska opłakuje śmierć taty. Wstawiła poruszające wideo: „Takim cię będę zawsze pamiętać”

,,Powtarzamy: zdrowie psychiczne to też zdrowie! Bez niego nie ma mowy o dobrostanie nas wszystkich” – dodała dziennikarka.