Natasza Urbańska zachwyciła w Sopocie. Przejęła scenę TOP OF THE TOP Sopot Festival 2025
W sobotę świętowała 48 urodziny. Udowodniła, że wiek to tylko liczby!
Natasza Urbańska pojawiła się w pierwszy dzień TOP OF THE TOP Sopot Festival 2025 i oczarowała publiczność.
Trzeba przyznać, że czas działa wyjącznie na jej korzyść. Artystka w sobotę świętowała 48 urodziny i aż ciężko uwierzyć, że jest po 40.
Urbańska na czerwonym dywanie pojawiła w burgundowej, cekinowej sukience z odważnym dekoltem. Całość dopełniła srebrnymi obcasami na platformie.
A intensywna rudość na głowie i wysoki kucyk dodały jej pazura. Do tego wysmukliła twarz i dodała młodzieńczy charakter.
Natasza Urbańska udowodniła w Sopocie, że wiek to tylko liczba. Jej forma, styl i sceniczną ekspresję trudno porównać do kogokolwiek innego.
Publiczność i media już przyznały, że była jedną z najlepiej ubranych i najbardziej energetycznych artystek całego festiwalu:
- „Jest świetna”
- „Jest pani wspaniała”
- „Bezkonkurencyjna Natasza” – piszą internauci.
