times-dark
Kozaczek
Polscy celebryci Styl gwiazd

Natasza Urbańska zachwyciła w Sopocie. Przejęła scenę TOP OF THE TOP Sopot Festival 2025

W sobotę świętowała 48 urodziny. Udowodniła, że wiek to tylko liczby!

Natasza Urbańska
/ 18.08.2025 /
Karolina T.
NNatasza Urbańska-min źródło AKPA

1 / 7

Natasza Urbańska skradła show w Sopocie

Natasza Urbańska pojawiła się w pierwszy dzień TOP OF THE TOP Sopot Festival 2025 i oczarowała publiczność.

Trzeba przyznać, że czas działa wyjącznie na jej korzyść. Artystka w sobotę świętowała 48 urodziny i aż ciężko uwierzyć, że jest po 40.

Fot. Marcin Gadomski/AKPA

2 / 7

Natasza Urbańska skradła show w Sopocie

Urbańska na czerwonym dywanie pojawiła w burgundowej, cekinowej sukience z odważnym dekoltem. Całość dopełniła srebrnymi obcasami na platformie.

A intensywna rudość na głowie i wysoki kucyk dodały jej pazura. Do tego wysmukliła twarz i dodała młodzieńczy charakter.

Fot. Marcin Gadomski/AKPA

3 / 7

Natasza Urbańska skradła show w Sopocie

Natasza Urbańska udowodniła w Sopocie, że wiek to tylko liczba. Jej forma, styl i sceniczną ekspresję trudno porównać do kogokolwiek innego.

Fot. Marcin Gadomski/AKPA

4 / 7

Natasza Urbańska skradła show w Sopocie

Publiczność i media już przyznały, że była jedną z najlepiej ubranych i najbardziej energetycznych artystek całego festiwalu:

  • „Jest świetna”
  • „Jest pani wspaniała”
  • „Bezkonkurencyjna Natasza” – piszą internauci.
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

5 / 7

Natasza Urbańska skradła show w Sopocie

6 / 7

Natasza Urbańska skradła show w Sopocie

7 / 7

Natasza Urbańska skradła show w Sopocie
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Dorota Zawadzka wciąż surowa… oceniła uczestników „TzG”: „Aktor jednej roli”
Aktualności Polscy celebryci
Dorota Zawadzka Maja Bohosiewicz
Dorota Zawadzka wciąż surowa… oceniła uczestników „TzG”: „Aktor jednej roli”
Oberwało się też Mai Bohosiewicz i innym uczestnikom!
Mem z Małgorzatą Rozenek-Majdan podbił sieć. Ciekawe, co na to Doda!
Aktualności Polscy celebryci
Doda Małgorzata Rozenek-majdan
Mem z Małgorzatą Rozenek-Majdan podbił sieć. Ciekawe, co na to Doda!
Wspomniano o jej wielkim hicie!
Internauci zażenowani filmem ze ślubu Wersow i Friza: „Wam już peron kompletnie odjechał”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Friz Wersow
Internauci zażenowani filmem ze ślubu Wersow i Friza: „Wam już peron kompletnie odjechał”
Te komentarze mówią wszystko...
Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego. Smutni Kalisz i Miller pożegnali przyjaciela! ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Jerzy Dziewulski Nie żyje
Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego. Smutni Kalisz i Miller pożegnali przyjaciela! ZDJĘCIA
Grób znanego policjanta tonął w wieńcach...
Marianna Schreiber miażdży byłego męża. „Nie zostawiłam go, gdy miał innego faceta”
Aktualności Polscy celebryci
Marianna Schreiber Związki Gwiazd
Marianna Schreiber miażdży byłego męża. „Nie zostawiłam go, gdy miał innego faceta”
Celebrytka nie gryzła się w język!
Przez lata to było utrapienie Badacha. „Nie byłem w stanie zacząć pracy dopóki…”
Aktualności Polscy celebryci
Kuba Badach
Przez lata to było utrapienie Badacha. „Nie byłem w stanie zacząć pracy dopóki…”
Wokalista długo o tym nie mówił...
78-letnia Helena Vondráčková pojawiła się w Sopocie. Wszyscy zamarli, jak ją zobaczyli…
Czerwony dywan Newsy Polscy celebryci
Helena Vondrackova
78-letnia Helena Vondráčková pojawiła się w Sopocie. Wszyscy zamarli, jak ją zobaczyli…
Fani nie mogą uwierzyć, że czeska legenda muzyki wciąż zachwyca.
Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival. Zaliczyła modową wpadkę. Czy to PODPASKA?!
Newsy Styl gwiazd
Margaret
Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival. Zaliczyła modową wpadkę. Czy to PODPASKA?!
Zaskoczyła strojem gimnastyczki.
To Maja Bohosiewicz usłyszała od męża przed „TzG”. Postawił jej ultimatum!
Aktualności Polscy celebryci
Albert Kosiński Maja Bohosiewicz
To Maja Bohosiewicz usłyszała od męża przed „TzG”. Postawił jej ultimatum!
Aktorka szybko musiała podjąć decyzję...
Tak mieszka Macudzińska z „Królowych życia”! Luksus i przepych, o którym większość może tylko pomarzyć (FOTO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Dom Domy Gwiazd
Tak mieszka Macudzińska z „Królowych życia”! Luksus i przepych, o którym większość może tylko pomarzyć (FOTO)
Królewskie i opływające złotem wnętrza przyprawiają o zawrót głowy!
Tak Łukasz Nowicki przywitał Marzenę Rogalską w „PnŚ”. „Mam gęsią skórkę”
Aktualności Polscy celebryci
łukasz Nowicki Marzena Rogalska
Tak Łukasz Nowicki przywitał Marzenę Rogalską w „PnŚ”. „Mam gęsią skórkę”
Były fajerwerki?!
Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka
Gwiazdy Newsy Polscy celebryci
Agnieszka Woźniak-starak Piotr Woźniak-starak
Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka
Mija sześć lat od tragicznej śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Do dziś w pamięci wielu pozostaje pytanie: kim była kobieta, która tej nocy płynęła z nim motorówką?
Sandra Hajduk zniesmaczona wywiadem Andrzeja Dudy u Żurnalisty. Wygarnęła mu błędy językowe
Aktualności Polscy celebryci
Andrzej Duda Sandra Hajduk
Sandra Hajduk zniesmaczona wywiadem Andrzeja Dudy u Żurnalisty. Wygarnęła mu błędy językowe
Prezenterka "Dzień dobry TVN" wspomniała też o czymś jeszcze...
To nie były tylko plotki o Dodzie. Teraz sama wspomniała o partnerze
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Doda
To nie były tylko plotki o Dodzie. Teraz sama wspomniała o partnerze
Postawiła mu twarde warunki...
Obecna żona Jacka Rozenka tęskni za dziećmi jego byłej żony. „Wracajcie do nas!”
Aktualności Polscy celebryci
Dzieci Gwiazd Jacek Rozenek
Obecna żona Jacka Rozenka tęskni za dziećmi jego byłej żony. „Wracajcie do nas!”
Ciekawe, co na to Małgorzata Rozenek-Majdan...
Marianna Schreiber uderza w byłego męża! „Kiedyś tatuś będzie chciał mieć kontakt”
Aktualności Polscy celebryci
łukasz Schreiber Marianna Schreiber
Marianna Schreiber uderza w byłego męża! „Kiedyś tatuś będzie chciał mieć kontakt”
Wspomniała o jego relacjach z córką...
 