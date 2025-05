Natasza Urbańska w ostatnim czasie była na językach wszystkich za sprawą plotek na temat kryzysu w jej małżeństwie z Januszem Józefowiczem. Wokalistka stanowczo je zdementowała, ale zaraz potem pojawiły się też doniesienia na temat końca jej współpracy z TVP. Okazuje się, że to była prawda. Natasza Urbańska pożegnała się z fuchą u nadawcy publicznego. Zamieściła w sieci obszerne oświadczenie.

Wokalistka i aktorka podzieliła się z internautami przykrą wiadomością. Okazuje się, że Natasza Urbańska zakończyła przygodę z „The Voice Kids” i nie zasiądzie na miejscu jurora w kolejnej edycji programu TVP. Piosenkarka podziękowała wszystkim za zaufanie i zapewniła fanów, że już wkrótce pokaże im inny, zawodowy projekt:

Kochani, moja przygoda z programem „The Voice Kids” dobiegła końca, nie zobaczymy się w kolejnej edycji. To było wspaniałe i cenne doświadczenie. Wyniosłam z tego programu wiele dla siebie, ale, co najważniejsze, mogłam dzielić się swoją wiedzą, wspierać młodych artystów w ich pasji do muzyki. „The Voice Kids” wprowadził dużo światła do mojego świata. Dzieciaki nauczyły mnie czerpać radość z „tu i teraz” i dodały mi jeszcze więcej odwagi w walce o swoje marzenia — napisała Natasza Urbańska na Instagramie.