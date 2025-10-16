Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński jeszcze przed emisją niedzielnego odcinka „Tańca z Gwiazdami” pożegnali się z programem. Influencerka zamieściła w sieci przejmujące nagranie, na którym przekazała, że z powodu złamania żeber musi zrezygnować z „Tańca z Gwiazdami”. Jeszcze w czasie treningu do odcinka para wierzyła, że uda im się wystąpić. Albert Kosiński w rozmowie z Kozaczkiem zdradził nawet sekret swojej partnerki. Chodzi o ciążowe zachcianki!

Olga Frycz ma zaskakującą zachciankę w ciąży. Albert Kosiński wszystko nam wyśpiewał!

Olga Frycz i Albert Kosiński tworzą patchworkową rodzinę. Już wkrótce para powita na świecie pierwsze wspólne dziecko. Okazuje się, że influencerka w czasie ciąży ma swoje małe zachcianki. Jest fanką glutenu i pieczywa pod każdą postacią!

Myślę, że jak Janek się urodzi, to będzie jadł dużo chleba (śmiech). Gluten rządzi — podsumował Albert Kosiński.

