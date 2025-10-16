TYLKO U NAS! Takie zachcianki w ciąży ma Olga Frycz. Mogłaby TO jeść bez końca!
Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński jeszcze przed emisją niedzielnego odcinka „Tańca z Gwiazdami” pożegnali się z programem. Influencerka zamieściła w sieci przejmujące nagranie, na którym przekazała, że z powodu złamania żeber musi zrezygnować z „Tańca z Gwiazdami”. Jeszcze w czasie treningu do odcinka para wierzyła, że uda im się wystąpić. Albert Kosiński w rozmowie z Kozaczkiem zdradził nawet sekret swojej partnerki. Chodzi o ciążowe zachcianki!
Olga Frycz i Albert Kosiński tworzą patchworkową rodzinę. Już wkrótce para powita na świecie pierwsze wspólne dziecko. Okazuje się, że influencerka w czasie ciąży ma swoje małe zachcianki. Jest fanką glutenu i pieczywa pod każdą postacią!
Myślę, że jak Janek się urodzi, to będzie jadł dużo chleba (śmiech). Gluten rządzi — podsumował Albert Kosiński.
Albert Kosiński stara się spełniać zachcianki ukochanej. Wspiera ją na każdym kroku. Oprócz tego też przygotowuje się do roli ojca. Wierzy, że będzie wspaniałym tatą i nie może już doczekać się narodzin syna — Jana, który otrzymał imię po dziadku Janie Fryczu:
Staram się być wsparciem dla Olgi. Na tyle, o ile mogę, to daję jej jak najwięcej od siebie. Czas wszystko zweryfikuje i dopiero jak dziecko się pojawi, to wtedy myślę, że będę miał przed sobą większe wyzwania. Myślę, że jestem przygotowany do roli ojca. Najważniejszy w moim przypadku to jest fakt, że jestem mentalnie na to gotowy — podsumował Albert Kosiński.