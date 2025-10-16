TYLKO U NAS! Występ Bohosiewicz w „TzG” pod znakiem zapytania: „To już nie są ŻARTY!”
Osoba z produkcji Polsatu zdradziła nam szczegóły!
Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński występują razem w jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Influencerka, a prywatnie siostra Soni Bohosiewicz wylewa siódme poty na sali treningowej. Niestety, ale w ostatnim czasie szczęście jej nie sprzyja. Okazuje się, że Maja Bohosiewicz po odcinku rodzinnym dowiedziała się od lekarza o poważnej kontuzji. Spore problemy zdrowotne mogą przekreślić jej szansę na wystąpienie w niedzielnym odcinku „Tańca z Gwiazdami”. Osoba z produkcji zdradziła nam zaskakujące szczegóły.
Maja Bohosiewicz ma dość! Stanowczo zareagowała na plotki o swojej siostrze
Maja Bohosiewicz nie wystąpi w szóstym odcinku „Tańca z Gwiazdami”? Ma złamane żebra!
Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński intensywnie trenują do każdego z odcinków „Tańca z Gwiazdami”. Mimo ich wielkich starań nie udało się uniknąć poważnej kontuzji. Maja Bohosiewicz po wizycie u ortopedy dowiedziała się, że ma złamane żebra. Czy to przekreśli jej szansę na dalszy udział w „Tańcu z Gwiazdami”?
To już nie są żarty. Mowa o poważnej kontuzji — złamanych żebrach. Maja Bohosiewicz długo nie przyznawała się do swoich kłopotów zdrowotnych aż w końcu wybuchła i wszystko powiedziała. Chciała ukryć przed innymi fakt, że jest schorowana, żeby nikt nie patrzył na nią z litością. To jest taka dziewczyna, która będzie walczyła z całych sił do ostatniej kropli krwi — zdradziła nam osoba z produkcji Polsatu.
Maja Bohosiewicz zatańczyła z córką w „TzG”. Jeszcze nigdy nie pokazała dzieci
Marta Nawrocka zdradziła sekret o córce! Co wyjawiła o małej Kasi?
Później nasz informator wspomniał o tym, że Maja Bohosiewicz nie jest pierwszą w historii uczestniczką „Tańca z Gwiazdami”, która może zatańczyć na parkiecie ze złamanymi żebrami. W historii programu miały już miejsce takie zdarzenia, a kontuzja żeber jest dość częstym problem nawet u profesjonalnych tancerek:
Ewa Minge miała też problem z żebrami, ale tutaj jest to o wiele poważniejsze. Maja Bohosiewicz ma złamane żebra. Nie wiadomo, czy wystąpi w niedzielę. Ale to nie pierwszy raz, gdy gwiazdy „Tańca z Gwiazdami” tańczą ze złamanymi żebrami. Anita Sokołowska też miała złamane żebra i wygrała program. Sylwia Bomba podobnie. Więc jest to uraz, który często przytrafia się uczestniczkom show — dodał informator Kozaczka.
Your writing has a way of resonating with me on a deep level. I appreciate the honesty and authenticity you bring to every post. Thank you for sharing your journey with us.