Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński występują razem w jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Influencerka, a prywatnie siostra Soni Bohosiewicz wylewa siódme poty na sali treningowej. Niestety, ale w ostatnim czasie szczęście jej nie sprzyja. Okazuje się, że Maja Bohosiewicz po odcinku rodzinnym dowiedziała się od lekarza o poważnej kontuzji. Spore problemy zdrowotne mogą przekreślić jej szansę na wystąpienie w niedzielnym odcinku „Tańca z Gwiazdami”. Osoba z produkcji zdradziła nam zaskakujące szczegóły.

To już nie są żarty. Mowa o poważnej kontuzji — złamanych żebrach. Maja Bohosiewicz długo nie przyznawała się do swoich kłopotów zdrowotnych aż w końcu wybuchła i wszystko powiedziała. Chciała ukryć przed innymi fakt, że jest schorowana, żeby nikt nie patrzył na nią z litością. To jest taka dziewczyna, która będzie walczyła z całych sił do ostatniej kropli krwi — zdradziła nam osoba z produkcji Polsatu.

