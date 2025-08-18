Maja Bohosiewicz już zaczęła się przygotowywać do programu: „Taniec z gwiazdami”. Aktorka w parze z Albertem Kosińskim zatańczy w najnowszej jubileuszowej 20. edycji tanecznego formatu. Okazuje się, że przed udziałem w programie rozmawiała o tym z mężem. Przystojny biznesmen postawił jej twarde ultimatum. Rozbawiona jego zachowaniem influencerka od razu wiedziała, jaką decyzję podejmie. Musiała wziąć jednak pod uwagę jedną rzecz!

Maja Bohosiewicz usłyszała te słowa od męża przed startem „Tańca z gwiazdami”. Od razu podjęła decyzję

Maja Bohosiewicz zamieściła na Instagramie serię zabawnych relacji z prób do „Tańca z gwiazdami”. Aktorka tańczy w parze z Albertem Kosińskim, który jest partnerem jej przyjaciółki — Olgi Frycz. Okazuje się, że partner Mai Bohosiewicz — Tomasz Kwaśniewski postawił jej jeden warunek. To właśnie on chciał, żeby zatańczyła z tancerzem w formacie Polsatu!

Dla tych wszystkich, którzy się zastanawiają: jak to się stało, czy to jest ustawione wszystko. To możemy powiedzieć, że tak, jest ustawione. Ponieważ mój mąż powiedział: albo z Albertem, albo nie tańczysz — podsumowała Maja Bohosiewicz w relacji w social mediach.

