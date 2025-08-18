To Maja Bohosiewicz usłyszała od męża przed „TzG”. Postawił jej ultimatum!
Aktorka szybko musiała podjąć decyzję...
Maja Bohosiewicz już zaczęła się przygotowywać do programu: „Taniec z gwiazdami”. Aktorka w parze z Albertem Kosińskim zatańczy w najnowszej jubileuszowej 20. edycji tanecznego formatu. Okazuje się, że przed udziałem w programie rozmawiała o tym z mężem. Przystojny biznesmen postawił jej twarde ultimatum. Rozbawiona jego zachowaniem influencerka od razu wiedziała, jaką decyzję podejmie. Musiała wziąć jednak pod uwagę jedną rzecz!
Maja Bohosiewicz usłyszała te słowa od męża przed startem „Tańca z gwiazdami”. Od razu podjęła decyzję
Maja Bohosiewicz zamieściła na Instagramie serię zabawnych relacji z prób do „Tańca z gwiazdami”. Aktorka tańczy w parze z Albertem Kosińskim, który jest partnerem jej przyjaciółki — Olgi Frycz. Okazuje się, że partner Mai Bohosiewicz — Tomasz Kwaśniewski postawił jej jeden warunek. To właśnie on chciał, żeby zatańczyła z tancerzem w formacie Polsatu!
Dla tych wszystkich, którzy się zastanawiają: jak to się stało, czy to jest ustawione wszystko. To możemy powiedzieć, że tak, jest ustawione. Ponieważ mój mąż powiedział: albo z Albertem, albo nie tańczysz — podsumowała Maja Bohosiewicz w relacji w social mediach.
Co ciekawe, Maja Bohosiewicz bardzo szczytnie podeszła do udziału w programie „Taniec z gwiazdami”. Bizneswomen zrezygnowała ze swojego honorarium. Mimo to otrzyma wynagrodzenie od produkcji, ale publicznie obiecała, że wszelkie pieniądze, które zdobędzie, przekaże na cele charytatywne. Aktorka chce potraktować swój udział w „Tańcu z gwiazdami” jako przygodę, a nie chcę zysku, ponieważ jak sama podkreśla — dorobiła się już sporych pieniędzy.
Anonim | 18 sierpnia 2025
Go nie mar, to j
Bubu | 18 sierpnia 2025
Ona żartowała… ale uważam , że tańcząc z narzeczonym najlepszej przyjaciółki, jest w złej pozycji… Może na tym ucierpieć jej przyjaźń z Olgą jak i z Albertem… no ale zobaczymy…
Anonim | 18 sierpnia 2025
A dumnie tylko z tchórz,