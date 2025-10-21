Nawrocki bryluje z żoną na Konkursie Pianistycznym! W takim wydaniu jeszcze ich nie widzieliśmy (FOTO)

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka na XIX Międzynarodowym Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Prezydent Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka zapozowali na czerwonym dywanie w obłędnych stylizacjach. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zadał szyku w czarnym smokingu, a do tego dobrał białą koszulę, muchę i eleganckie buty.

Wielkim zaskoczeniem była jednak kreacja pierwszej damy, która olśniła w ekstrawaganckiej, długiej, czarnej sukni. Całość dopełniło krótkie futerko, szpilki, torebka oraz mocniejszy makijaż.