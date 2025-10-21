times-dark
Kozaczek
Aktualności Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd

Nawrocki bryluje z żoną na Konkursie Pianistycznym! W takim wydaniu jeszcze ich nie widzieliśmy (FOTO)

Para prezydencka skradła całą uwagę.

Czerwony Dywan Karol Nawrocki Marta Nawrocka Para Prezydencka
/ 21.10.2025 /
KJ
akpa20251021_chopin_gala_jk_7548 źródło AKPA

1 / 5

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka na XIX Międzynarodowym Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Tegoroczny XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dostarczył nie tylko wielu niezapomnianych brzmień ale i emocji. Po trzech tygodniach niezwykłych muzycznych przeżyć, koncertów i dyskusji wreszcie ogłoszono, że zwycięzcą został Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych. Dziś wieczorem (21 października 2025 roku) natomiast odbyła się gala wręczenia nagród i koncert, który zgromadził wiele znanych osób ze świata polityki i show-biznesu.

akpa20251021_chopin_gala_jk_6975 źródło AKPA

2 / 5

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka na XIX Międzynarodowym Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Nie da się ukryć, że tego wieczoru największą uwagę skupiła na sobie para prezydencka, ponieważ po raz pierwszy widzimy ich w tak szykownym wydaniu.

akpa20251021_chopin_gala_jk_6988 (1) źródło AKPA

3 / 5

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka na XIX Międzynarodowym Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Prezydent Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka zapozowali na czerwonym dywanie w obłędnych stylizacjach. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zadał szyku w czarnym smokingu, a do tego dobrał białą koszulę, muchę i eleganckie buty.

 

Wielkim zaskoczeniem była jednak kreacja pierwszej damy, która olśniła w ekstrawaganckiej, długiej, czarnej sukni. Całość dopełniło krótkie futerko, szpilki, torebka oraz mocniejszy makijaż.

akpa20251021_chopin_gala_jk_6973 źródło AKPA

4 / 5

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka na XIX Międzynarodowym Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
akpa20251021_chopin_gala_jk_7000 (1) źródło AKPA

5 / 5

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka na XIX Międzynarodowym Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 22 października 2025 Odpowiedz

A czy prezydent ma sluch muzyczny

obserwator | 21 października 2025 Odpowiedz

Jest jakas magia w tym czlowieku.Stworzony by byc silnym przywodca.

POLECANE DLA CIEBIE
Doda w bieli i kusych szortach podbija galę „Kobieta Roku Glamour”! Wyglądała niczym anioł… (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Moda Z życia gwiazd
Czerwony Dywan Doda
Doda w bieli i kusych szortach podbija galę „Kobieta Roku Glamour”! Wyglądała niczym anioł… (FOTO)
Piosenkarka jak zwykle skradła całą uwagę!
Julia Wieniawa jak aniołek Victoria’s Secret! Jej prześwitująca kreacja odsłoniła niemal całe ciało
Czerwony dywan
Julia Wieniawa
Julia Wieniawa jak aniołek Victoria’s Secret! Jej prześwitująca kreacja odsłoniła niemal całe ciało
Tak rozebranej aktorki jeszcze nie widzieliśmy, wszyscy doznali szoku.
Rzadki widok! Kinga Rusin u boku Marka Kujawy na prestiżowej gali w Warszawie
Czerwony dywan
Kinga Rusin Marek Kujawa
Rzadki widok! Kinga Rusin u boku Marka Kujawy na prestiżowej gali w Warszawie
To prawdziwa rzadkość, że Kinga Rusin pojawia się z ukochanym.
Gwiazdy i politycy na XIX Konkursie Pianistycznym! Kinga Rusin z partnerem, para prezydencka, Kamil Stoch z żoną…(FOTO)
Aktualności Czerwony dywan Polscy celebryci Z życia gwiazd
Joanna Moro Julia Pietrucha
Gwiazdy i politycy na XIX Konkursie Pianistycznym! Kinga Rusin z partnerem, para prezydencka, Kamil Stoch z żoną…(FOTO)
Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Omenaa Mensah, Joanna Moro...
Plejada gwiazd na gali Kobieta Roku Glamour! Śnieżna Doda, prawie naga Julia Wieniawa, Sandra Kubicka, Steczkowska
Czerwony dywan
Doda Joanna Koroniewska
Plejada gwiazd na gali Kobieta Roku Glamour! Śnieżna Doda, prawie naga Julia Wieniawa, Sandra Kubicka, Steczkowska
Pojawili się także Zofia Zborowska z mężem, Maja Hyży w odważnym gorsecie, Izabella Krzan, Klaudia Halejcio.
Anja Rubik znów zakochana! Po rozwodzie i nieudanym związku odnalazła miłość
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Anja Rubik Louis Garrel
Anja Rubik znów zakochana! Po rozwodzie i nieudanym związku odnalazła miłość
To znany aktor. Pasuje do Anji Rubik?
Nie żyje gwiazdor „M jak Miłość” i „Klanu”. Widzowie w ogromnym smutku
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Nie żyje śmierć
Nie żyje gwiazdor „M jak Miłość” i „Klanu”. Widzowie w ogromnym smutku
Aktor znanych produkcji miał 69 lat.
Wersow pokazała kolejne kadry z wesela. Tym razem odsłoniła kulisy kolacji przedślubnej (WIDEO)
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Friz ślub
Wersow pokazała kolejne kadry z wesela. Tym razem odsłoniła kulisy kolacji przedślubnej (WIDEO)
To był magiczny wieczór!
Kurzajewski dostał pytanie od dziennikarza: „Czemu nie ma Kasi Cichopek w sądzie?” Rzucił piękną ripostą
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Kurzajewski dostał pytanie od dziennikarza: „Czemu nie ma Kasi Cichopek w sądzie?” Rzucił piękną ripostą
Takich słów, chyba nikt się nie spodziewał.
Ewa Minge staje w obronie Mai Bohosiewicz: „Widzę jak pastwią się…, że stchórzyła”
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Ewa Minge Hejt
Ewa Minge staje w obronie Mai Bohosiewicz: „Widzę jak pastwią się…, że stchórzyła”
"Zapłaciłam zdrowiem za moje marzenia...Maja podobnie" - ujawnia Minge.
Eric Lu wygrał Konkurs Chopinowski! Mało kto wie, z czym musiał się zmierzyć
Aktualności Newsy
Eric Lu Konkurs Chopinowski
Eric Lu wygrał Konkurs Chopinowski! Mało kto wie, z czym musiał się zmierzyć
Jego droga do złotego medalu była pełna niespodzianek i wyzwań.
Tak Donald Tusk opiekuje się wnuczkami. Dziadek na medal?
Aktualności Polscy celebryci
Donald Tusk Katarzyna Tusk
Tak Donald Tusk opiekuje się wnuczkami. Dziadek na medal?
Internauci zasypali polityka licznymi komentarzami.
Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Skandale Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Kanye West Kim Kardashian
Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Celebrytka świętuje 45 urodziny!
Vanessa Aleksander ma romans z Kubanem? Padły zaskakujące słowa!
Aktualności Polscy celebryci
Kuban Vanessa Aleksander
Vanessa Aleksander ma romans z Kubanem? Padły zaskakujące słowa!
Aktorka w rozmowie z Kozaczkiem powiedziała, jaka jest prawda.
Nicolas Sarkozy jednak pójdzie do więzienia. Carla Bruni tak pożegnała ukochanego!
Aktualności Zagraniczni celebryci
Carla Bruni Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy jednak pójdzie do więzienia. Carla Bruni tak pożegnała ukochanego!
Mamy nagranie z tego zdarzenia! [WIDEO]
Agata Duda pracuje u Glapińskiego? NBP skomentowało doniesienia
Aktualności Newsy
Agata Kornhauser-duda
Agata Duda pracuje u Glapińskiego? NBP skomentowało doniesienia
Instytucja postanowiła zabrać głos.
 