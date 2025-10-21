Nawrocki bryluje z żoną na Konkursie Pianistycznym! W takim wydaniu jeszcze ich nie widzieliśmy (FOTO)
Para prezydencka skradła całą uwagę.
Tegoroczny XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dostarczył nie tylko wielu niezapomnianych brzmień ale i emocji. Po trzech tygodniach niezwykłych muzycznych przeżyć, koncertów i dyskusji wreszcie ogłoszono, że zwycięzcą został Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych. Dziś wieczorem (21 października 2025 roku) natomiast odbyła się gala wręczenia nagród i koncert, który zgromadził wiele znanych osób ze świata polityki i show-biznesu.
Nie da się ukryć, że tego wieczoru największą uwagę skupiła na sobie para prezydencka, ponieważ po raz pierwszy widzimy ich w tak szykownym wydaniu.
Prezydent Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka zapozowali na czerwonym dywanie w obłędnych stylizacjach. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zadał szyku w czarnym smokingu, a do tego dobrał białą koszulę, muchę i eleganckie buty.
Wielkim zaskoczeniem była jednak kreacja pierwszej damy, która olśniła w ekstrawaganckiej, długiej, czarnej sukni. Całość dopełniło krótkie futerko, szpilki, torebka oraz mocniejszy makijaż.
Anonim | 22 października 2025
A czy prezydent ma sluch muzyczny
obserwator | 21 października 2025
Jest jakas magia w tym czlowieku.Stworzony by byc silnym przywodca.