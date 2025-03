Przemoc w małżeństwie, miłość poznana na statku i mężczyzna młodszy o 10 lat – wszyscy partnerzy Majki Jeżowskiej

Majka Jeżowska i Dariusz Staśkiewicz - rozpad związku

Jakiś czas później Dariusz oznajmił, że chciałby podjąć współpracę z innymi artystami i jeszcze bardziej oddalił się od Majki:

„Jakby tego było mało, oznajmił mi, że chce się realizować jako menadżer innych artystów. Rozumiałam, że już nie mogę mieć go na własność, ale to był fatalny moment, żeby mi to oznajmić. Darek został menadżerem aktorów. Doszło więcej obowiązków, więcej spotkań biznesowych, wyjazdów beze mnie. Zaakceptowałam to z czasem i zaczęłam być z niego dumna, chociaż wolałam, żeby spędzał więcej czasu ze mną. Straciłam kontakt ze środowiskiem muzycznym. Miałam wrażenie, że ta nowa działalność Darka pochłania go dużo bardziej niż moje sprawy zawodowe. Został nawet producentem spektakli teatralnych”.