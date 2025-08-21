Ich znajomość była czystym przypadkiem! Relacja Olgi Frycz i Alberta Kosińskiego jest jak z filmu…

Historia miłosna Olgi Frycz i Alberta Kosińskiego

Zanim jednak aktorka i tancerz stworzyli szczęśliwy związek, ich początki wcale nie były łatwe. Ich historia poznania jest jednak jak z filmu. Na początku 2024 roku Frycz postanowiła spełnić swoje marzenie i zapisała się na lekcje tańca towarzyskiego. Jej nauczycielem tańca okazał się właśnie 9 lat młodszy Albert Kosiński.

„Pierwsze sekundy tego reelsa to właśnie moja pierwsza lekcja z panem Albertem. W adidaskach i geterkach. Wtedy jeszcze nie miałam pojęcia, że najpierw zakocham się w tańcu, następnego dnia kupię buty na obcasie, kolejnego zamówię kieckę z frędzelkami, a po jakimś czasie zakocham się na zabój w panu Albercie” – mówiła Frycz na Instagramie.

„Szybko złapaliśmy wspólny język (…). Zaczęliśmy ze sobą dużo rozmawiać. Było mi głupio, z punktu widzenia instruktora, bo biorę za te lekcje pieniądze, a my gadamy” – wspominał Kosiński w „Pytaniu na śniadanie”.