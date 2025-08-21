times-dark
Kozaczek
Robert Lewandowski kończy 37 lat. Kiedyś internauci nie mieli dla niego litości – najlepsze MEMY

Przez swoje dokonania sportowe jest dla wielu Polaków bohaterem...

Robert Lewandowski
/ 21.08.2025 /
Adam Barabasz
lewandowski

1 / 13

Robert Lewandowski urodził się 21 sierpnia 1988 roku.

 

Wychowywał się w rodzinie o sportowych tradycjach, więc było jasne, że on też będzie sportowcem – jego ojciec był mistrzem judo i także grał w piłkę nożną, a mama uprawiała siatkówkę.

5b7ac87cc1e1a_o_large

2 / 13

Karierę rozpoczął w Znicz Pruszków, a następnie Lech Poznań. W 2010 roku zauważył go klub sportowy – Borussia Dortmund (2010–2014). Potem przez lata grał w FC Bayern Monachium (2014–2022), a od 2022 roku związany jest z FC Barceloną.

 

Lewandowski mimo 37 lat wciąż jest w formie i robi fenomenalne wyniki na boisku. 

5b7ac89c2ba04_p

3 / 13

52cbc2f468b1b1c9559f3c07bea5233a

4 / 13

57fdd581e8dbf_p

5 / 13

585f9abb6a3788_71059635

6 / 13

593c5815ad3637_34719655

7 / 13

56887245_187327472245758_4783712277772487462_n

8 / 13

15077072789978

9 / 13

15086812313727

10 / 13

Ckmn-OSXEAAIr2D

11 / 13

comment_fd3WlPZXvHkz2bfYctYxoP6cqoClMLFD,w400

12 / 13

e4b9484abdc293a8e3c8ec368635da86

13 / 13

KOMENTARZE
Anonim | 21 sierpnia 2025 Odpowiedz

tak mozna o nim napisać? – bohater- „są wzorcami moralnymi dla społeczności. Pełnią także często funkcję wychowawczą w socjalizacji jednostki.”

Kamcia | 21 sierpnia 2019 Odpowiedz

Wszystkiego najlepszego dla Robercika

waldek r | 21 sierpnia 2019 Odpowiedz

życze wszystkim dobrego dnia

Anonim | 21 sierpnia 2019 Odpowiedz

Tobie też dobrego dnia 🙂

Anonim | 21 sierpnia 2019 Odpowiedz

wzajemnie

