Robert Lewandowski kończy 37 lat. Kiedyś internauci nie mieli dla niego litości – najlepsze MEMY
Przez swoje dokonania sportowe jest dla wielu Polaków bohaterem...
Robert Lewandowski urodził się 21 sierpnia 1988 roku.
Wychowywał się w rodzinie o sportowych tradycjach, więc było jasne, że on też będzie sportowcem – jego ojciec był mistrzem judo i także grał w piłkę nożną, a mama uprawiała siatkówkę.
Karierę rozpoczął w Znicz Pruszków, a następnie Lech Poznań. W 2010 roku zauważył go klub sportowy – Borussia Dortmund (2010–2014). Potem przez lata grał w FC Bayern Monachium (2014–2022), a od 2022 roku związany jest z FC Barceloną.
Lewandowski mimo 37 lat wciąż jest w formie i robi fenomenalne wyniki na boisku.
Anonim | 21 sierpnia 2025
tak mozna o nim napisać? – bohater- „są wzorcami moralnymi dla społeczności. Pełnią także często funkcję wychowawczą w socjalizacji jednostki.”
Kamcia | 21 sierpnia 2019
Wszystkiego najlepszego dla Robercika
waldek r | 21 sierpnia 2019
życze wszystkim dobrego dnia
Anonim | 21 sierpnia 2019
Tobie też dobrego dnia 🙂
Anonim | 21 sierpnia 2019
wzajemnie