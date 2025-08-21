Lewandowski świętuje 37 urodziny u boku żony. Ale oni wciąż się kochają!
Anna złożyła mężowi publiczne życzenia na Instagramie.
Robert Lewandowski 21 sierpnia obchodzi 37. urodziny. Z tej okazji jego żona, Anna Lewandowska, opublikowała wyjątkowy post w mediach społecznościowych. Para nie tylko wymieniła się czułościami, ale też pokazała w śmiałych, wakacyjnych kadrach w kostiumach kąpielowych.
Lewandowscy wtuleni w siebie w bikini. Romantyczne kadry z 37. urodzin piłkarza
Anna i Robert Lewandowscy należą do najbardziej rozpoznawalnych par w Polsce i Europie. Od lat tworzą duet, który inspiruje nie tylko fanów sportu, ale też miłośników zdrowego stylu życia. Każda wspólna publikacja w sieci natychmiast budzi ogromne emocje.
21 sierpnia Robert Lewandowski skończył 37 lat. Anna postanowiła uczcić tę datę w szczególny sposób- zamiast długich życzeń zamieściła krótkie, ale bardzo osobiste wyznanie. Do zdjęć w basenie, na których czule całuje i obejmuje męża, dopisała:
Wszystkiego najlepszego moje kochanie. Rok starszy, jeszcze lepszy. Zawsze jestem z Ciebie dumna!
Fani natychmiast ruszyli do komentowania. „Najpiękniejsza para na świecie”, „Wyglądacie jak nastolatkowie na wakacjach”, „Forma marzenie!” – czytamy w sekcji komentarzy. Internauci zwrócili uwagę na niesamowitą muskulaturę obojga. Anna w pomarańczowym bikini, a Robert w kąpielowych szortach udowodnili, że konsekwencja w treningach daje efekty nie tylko na boisku.
Małżeństwo Lewandowskich od lat uchodzi za jedno z najbardziej zgodnych i medialnych w Polsce. Sportowiec i trenerka wzięli ślub w 2013 roku, a dziś wychowują dwie córki – Klarę i Laurę. Choć oboje prowadzą bardzo intensywne życie zawodowe, zawsze podkreślają, że rodzina jest dla nich priorytetem. Zdjęcia z urodzinowego poranka są tego najlepszym dowodem – pokazują nie tylko partnerów w świetnej formie, ale też zakochanych po uszy mimo upływu lat.
