Anna Lewandowska chętnie odsłania kulisy swojego życia prywatnego w mediach społecznościowych. Tym razem pochwaliła się wyjątkowym kadrem, na którym pojawił się nie tylko Robert Lewandowski, ale i jej brat Piotr. Mało kto wie, że mężczyzna rozwija hobby, które dla wielu osób jest egzotyką.

Anna Lewandowska pokazała rodzinne zdjęcie. Pokazała brata i Roberta na jednym ujęciu

Na Instagramie Anny Lewandowskiej nie brakuje zdjęć z treningów, projektów biznesowych czy rodzinnych chwil. Obok córek trenerki najczęściej pojawia się oczywiście Robert, ale tym razem uwagę fanów przyciągnęła obecność brata Ani. Piotr Stachurski rzadko pokazuje się publicznie, a jeszcze rzadziej zdradza szczegóły swojej pasji.

Okazuje się, że brat „Lewej” ma artystyczną duszę i na co dzień zawodowo związany jest ze światem sztuki. Wybrał jednak niszową drogę, która wymaga wyjątkowej dokładności. Piotr od lat rozwija hobby, które dziś zyskuje coraz większą popularność i tworzy wokół siebie grono wiernych pasjonatów.

Mimo że mógłby z łatwością wykorzystać popularność siostry, woli działać na własnych zasadach i z dala od medialnego zgiełku. To właśnie pasja stała się dla niego sposobem na wyciszenie i kreatywną ucieczkę od codzienności.

Nie jest tajemnicą, że Anna i Robert utrzymują bardzo bliskie relacje z rodziną. Wspólne zdjęcia, takie jak to najnowsze z Piotrem i „Lewym”, to dowód, że nawet przy intensywnym trybie życia znajdują czas na najbliższych. Nic dziwnego, że ta publikacja wywołała niemałe poruszenie wśród obserwatorów.