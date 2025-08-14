Szalony Reporter pokazał, jak mieszka w Krakowie!
Pokazał, jak wygląda jego willa!
Szalony Reporter zyskał szeroką rozpoznawalność za sprawą publikacji kontrowersyjnych materiałów video na temat Dody.
Youtuber zaprosił do swojego kanału na YouTube różnych gości, którzy opowiadali o swoich historiach związanych z Dodą. Nie zostały one jednak nigdy potwierdzone przez Dodę…
Doda pozwała Szalonego Reportera za publikację filmów pokazujących jej inne oblicze. Padło wiele zarzutów, z którymi artystka się kompletnie nie zgadza.
Mimo to Szalony Reporter korzysta ze swoich pięć minut sławy i ostatnio miał ciekawą sesję zdjęciową w Krakowie.
Szalony Reporter na co dzień mieszka w wielkiej willi w Krakowie. Jego dom jest urządzony w nowoczesnym stylu.
Stawia na prostotę i funkcjonalność.
Ciekawym punktem w posiadłości Szalonego Reportera jest obraz w popartowym stylu.
Uwagę zwraca zabawny napis: „500 plus” oraz wizerunek Yody z „Gwiezdnych wojen”.
Szalony Reporter jest typem domatora i uwielbia spędzać czas w swoich czterech kątach razem z partnerką.
Youtuber nie ma dzieci i bardzo ceni sobie codzienne życie.
Kiedy ma tylko wolną chwilę, to Szalony Reporter wychodzi na krakowski rynek, żeby wypocząć i zobaczyć piękne, historyczne miejsca.
Dla każdego turysty zdjęcie obok wielkiej maski to must have!
Szalony Reporter lubi zacząć każdy dzień od filiżanki dobrej kawy.
Łyk ulubionego napoju z widokiem na rynek to strzał w dziesiątkę!
Szalony Reporter chętnie pozował do zdjęć fotoreporterom.
Szalony Reporter przyjechał na krakowski rynek swoim wypasionym, czarnym Porsche.
Czuł się w nim bardzo luksusowo!
Szalony Reporter jest właścicielem auta wartego krocie.
Anna | 15 sierpnia 2025
Ale nie mieszka w wilii. Ma mieszkanie
Anonim | 14 sierpnia 2025
Ala | 14 sierpnia 2025
Mega bezposredni gosc,zdecydowanie na plus!
Gosc | 14 sierpnia 2025
Fajny gość!!Ma dobry kanał!!!!