Szalony Reporter pokazał, jak mieszka w Krakowie!

Tak mieszka i żyje Szalony Reporter

Doda pozwała Szalonego Reportera za publikację filmów pokazujących jej inne oblicze. Padło wiele zarzutów, z którymi artystka się kompletnie nie zgadza.

Mimo to Szalony Reporter korzysta ze swoich pięć minut sławy i ostatnio miał ciekawą sesję zdjęciową w Krakowie.