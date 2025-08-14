times-dark
Szalony Reporter pokazał, jak mieszka w Krakowie!

Pokazał, jak wygląda jego willa!

/ 14.08.2025 /
Szalony Reporter, fot. AKPA.

Szalony Reporter zyskał szeroką rozpoznawalność za sprawą publikacji kontrowersyjnych materiałów video na temat Dody.

Youtuber zaprosił do swojego kanału na YouTube różnych gości, którzy opowiadali o swoich historiach związanych z Dodą. Nie zostały one jednak nigdy potwierdzone przez Dodę…

Szalony Reporter, fot. AKPA.

Doda pozwała Szalonego Reportera za publikację filmów pokazujących jej inne oblicze. Padło wiele zarzutów, z którymi artystka się kompletnie nie zgadza. 

Mimo to Szalony Reporter korzysta ze swoich pięć minut sławy i ostatnio miał ciekawą sesję zdjęciową w Krakowie.

Szalony Reporter, fot. AKPA.

Szalony Reporter na co dzień mieszka w wielkiej willi w Krakowie. Jego dom jest urządzony w nowoczesnym stylu.

Stawia na prostotę i funkcjonalność.

Szalony Reporter, fot. AKPA.

Ciekawym punktem w posiadłości Szalonego Reportera jest obraz w popartowym stylu. 

Uwagę zwraca zabawny napis: „500 plus” oraz wizerunek Yody z „Gwiezdnych wojen”.

Szalony Reporter, fot. AKPA.

Szalony Reporter jest typem domatora i uwielbia spędzać czas w swoich czterech kątach razem z partnerką. 

Youtuber nie ma dzieci i bardzo ceni sobie codzienne życie.

Szalony Reporter, fot. AKPA.

Kiedy ma tylko wolną chwilę, to Szalony Reporter wychodzi na krakowski rynek, żeby wypocząć i zobaczyć piękne, historyczne miejsca. 

Dla każdego turysty zdjęcie obok wielkiej maski to must have!

Szalony Reporter, fot. AKPA.

Szalony Reporter lubi zacząć każdy dzień od filiżanki dobrej kawy.

Łyk ulubionego napoju z widokiem na rynek to strzał w dziesiątkę!

Szalony Reporter, fot. AKPA.

Szalony Reporter chętnie pozował do zdjęć fotoreporterom. 

Szalony Reporter, fot. AKPA.

Szalony Reporter przyjechał na krakowski rynek swoim wypasionym, czarnym Porsche.

Czuł się w nim bardzo luksusowo!

Szalony Reporter, fot. AKPA.

Szalony Reporter jest właścicielem auta wartego krocie. 

Anna | 15 sierpnia 2025 Odpowiedz

Ale nie mieszka w wilii. Ma mieszkanie

Anonim | 14 sierpnia 2025 Odpowiedz

Ala | 14 sierpnia 2025 Odpowiedz

Mega bezposredni gosc,zdecydowanie na plus!

Gosc | 14 sierpnia 2025 Odpowiedz

Fajny gość!!Ma dobry kanał!!!!

