Kaczyński chciał kupić Zajazd Napoleoński za bezcen. Właściciel powiedział stanowcze NIE!
Obie strony tak się wściekły, że już szykują pozwy!
Jarosław Kaczyński jest zainteresowany kupnem wielkiego dworku na warszawskim Wawrze. Polityk Prawa i Sprawiedliwości chciał negocjować cenę posiadłości. Właścicielka wyceniła Zajazd Napoleoński na 12 milionów złotych. Jarosław Kaczyński chciał za niego dać tylko 5 milionów złotych. Właścicielka posiadłości nie wyraziła na to zgody, a sprawa już wkrótce ma trafić do sądu. Kobieta w rozmowie z tabloidem zdradziła szczegóły.
Jarosław Kaczyński z obandażowaną dłonią. Tak doszło do kontuzji prezesa PiS
Jarosław Kaczyński ostro negocjował cenę za Zajazd Napoleoński. Właścicielka się wściekła!
Jarosław Kaczyński marzył o tym, aby w Zajeździe Napoleońskim w Warszawie przy ulicy Płowieckiej powstało muzeum ku pamięci Lecha Kaczyńskiego. Polityk w związku z tym przygotowywał się do sporej transakcji. Właściciele podpisali umowę wstępną w styczniu 2025 roku ze spółką Srebrna, której szefem rady fundacji jest Jarosław Kaczyński.
Wstępna umowa dotyczyła dwóch działek – jednej o powierzchni ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych oraz drugiej, znacznie mniejszej, liczącej jedynie 44 metry kwadratowe. Na większej z nich znajduje się dworek, w którym mieszczą się 21 pokoi i apartamentów hotelowych, sale bankietowe i konferencyjne oraz restauracja. W umowie znalazł się standardowy zapis potwierdzający, że wobec żadnej z działek nie toczy się żadne postępowanie sądowe.
Bez Uników! Magdalena Sroka: ponownie wezwiemy Kaczyńskiego i wytkniemy mu jego rozbieżności
Kaczyński i Nawrocki na spotkaniu klubu PiS. „Charakter mobilizacyjny”
Mimo różnych problemów wciąż Jarosław Kaczyński był zainteresowany kupnem posiadłości wraz z działkami. Spółka Srebrna zapłaciła aż 1,2 milionów złotych zadatku. Nagle wydarzyło się coś zupełnie nieoczekiwanego. Właścicielka dworku w rozmowie z „Faktem” zdradziła, że prezes się rozmyślił:
Nagle zmienił zdanie, w ogóle odstąpił od umowy. To jest decyzja na sto procent pana Kaczyńskiego, bo on wszystkim steruje. Zresztą to chyba wiedzą wszyscy w Polsce. Coś się zmieniło, ale co, to tylko on wie — podsumowała kobieta.
Co ciekawe, później spółka Srebrna wróciła do negocjacji i stwierdzili, że zapłacą za całość 5 milionów złotych, zamiast proponowanych przez właścicielkę 12 milionów złotych. Kobieta stanowczo nie zgodziła się na tę cenę, biorąc pod uwagę wielkość działki i kosztowne marmury we wnętrzach dworku:
Odstąpili od umowy, a później chcieli wrócić do negocjacji. Proponowali 5 mln zł zamiast 12 mln zł. Dlaczego mam się zgodzić? Jak? No wartość nieruchomości jest, jaka jest i 5 milionów za taki obiekt z taką dużą działką to za mało — dodała w rozmowie z tabloidem.
Wiktor | 7 października 2025
Ponac do polityki nie idzie sie dla pieniedzy cytat.Poco temu czlowiekowi ten zajazd.Poza odsiadywaniem w lawach Sejmu i stalych intrykt politycznuch nic w zyciu nie zrobil..Taka to plugawa nacja.