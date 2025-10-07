Jarosław Kaczyński jest zainteresowany kupnem wielkiego dworku na warszawskim Wawrze. Polityk Prawa i Sprawiedliwości chciał negocjować cenę posiadłości. Właścicielka wyceniła Zajazd Napoleoński na 12 milionów złotych. Jarosław Kaczyński chciał za niego dać tylko 5 milionów złotych. Właścicielka posiadłości nie wyraziła na to zgody, a sprawa już wkrótce ma trafić do sądu. Kobieta w rozmowie z tabloidem zdradziła szczegóły.

Jarosław Kaczyński ostro negocjował cenę za Zajazd Napoleoński. Właścicielka się wściekła!

Jarosław Kaczyński marzył o tym, aby w Zajeździe Napoleońskim w Warszawie przy ulicy Płowieckiej powstało muzeum ku pamięci Lecha Kaczyńskiego. Polityk w związku z tym przygotowywał się do sporej transakcji. Właściciele podpisali umowę wstępną w styczniu 2025 roku ze spółką Srebrna, której szefem rady fundacji jest Jarosław Kaczyński.

Wstępna umowa dotyczyła dwóch działek – jednej o powierzchni ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych oraz drugiej, znacznie mniejszej, liczącej jedynie 44 metry kwadratowe. Na większej z nich znajduje się dworek, w którym mieszczą się 21 pokoi i apartamentów hotelowych, sale bankietowe i konferencyjne oraz restauracja. W umowie znalazł się standardowy zapis potwierdzający, że wobec żadnej z działek nie toczy się żadne postępowanie sądowe.

