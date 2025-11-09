Nawigacja

Lista posiadłości Dominiki Kulczyk. Dom Curie-Skłodowskiej, a nawet własny zamek…

Autor Maciej Lechociński

Córka Jana Kulczyka dorobiła się wielu nieruchomości...

Dominika Kulczyk, fot. AKPA.

Dominika Kulczyk jest miliarderką i może poszczycić się pokaźną listą drogich nieruchomości.

Dziedziczka fortuny ma w swojej kolekcji: dom noblistki, średniowieczny zamek, pałac w Konstancinie oraz najdroższą posiadłość w samej Szwajcarii.



Dominika Kulczyk od lat znajduje się na szczycie listy najbogatszych Polek według „Wprost”. 

Obecnie jej majątek szacuje się na 7,1 miliardów złotych.



Ostatnio nawet Dominika Kulczyk dokonała jednej z największych transakcji w historii Wielkiej Brytanii. Dziedziczka fortuny po Janie  Kulczyku sprzedała willę za 693 milionów złotych.



To nie koniec. Dominika Kulczyk ma w posiadaniu wiele posiadłości. Między innymi razem z bratem jest współwłaścicielką willi po Janie Kulczyku, która jest warta 700 milionów złotych. 

Ma także luksusowe posiadłości w Miami i na Sardynii. Ale to dopiero początek…



Największą uwagę przyciąga jednak średniowieczny zamek w Villefranche-sur-Mer na Lazurowym Wybrzeżu, który Dominika Kulczyk urządziła w nowoczesnym stylu.

Jak podawał swego czasu  „Super Express”, wartość budowli szacowana jest na kilkadziesiąt milionów euro.



Oprócz tego nie da się oderwać wzroku od wielkiej willi w Szwajcarii, która ma 7 pięter i prywatne spa, bibliotekę oraz stok narciarski z wyciągiem.

Budowla warta ponad 700 milionów złotych wciąż jest w „portfelu inwestycyjnym” Dominiki Kulczyk.



Uwagę przyciąga również neobarokowy pałacyk w Konstancinie, znany jako „Willa pod Łabędziami”.

Dominika Kulczyk kupiła ją w 2001 roku za 26 milionów złotych. 

