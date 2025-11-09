Lista posiadłości Dominiki Kulczyk. Dom Curie-Skłodowskiej, a nawet własny zamek…
Córka Jana Kulczyka dorobiła się wielu nieruchomości...
Dominika Kulczyk jest miliarderką i może poszczycić się pokaźną listą drogich nieruchomości.
Dziedziczka fortuny ma w swojej kolekcji: dom noblistki, średniowieczny zamek, pałac w Konstancinie oraz najdroższą posiadłość w samej Szwajcarii.
Dominika Kulczyk od lat znajduje się na szczycie listy najbogatszych Polek według „Wprost”.
Obecnie jej majątek szacuje się na 7,1 miliardów złotych.
Ostatnio nawet Dominika Kulczyk dokonała jednej z największych transakcji w historii Wielkiej Brytanii. Dziedziczka fortuny po Janie Kulczyku sprzedała willę za 693 milionów złotych.
To nie koniec. Dominika Kulczyk ma w posiadaniu wiele posiadłości. Między innymi razem z bratem jest współwłaścicielką willi po Janie Kulczyku, która jest warta 700 milionów złotych.
Ma także luksusowe posiadłości w Miami i na Sardynii. Ale to dopiero początek…
Największą uwagę przyciąga jednak średniowieczny zamek w Villefranche-sur-Mer na Lazurowym Wybrzeżu, który Dominika Kulczyk urządziła w nowoczesnym stylu.
Jak podawał swego czasu „Super Express”, wartość budowli szacowana jest na kilkadziesiąt milionów euro.
Oprócz tego nie da się oderwać wzroku od wielkiej willi w Szwajcarii, która ma 7 pięter i prywatne spa, bibliotekę oraz stok narciarski z wyciągiem.
Budowla warta ponad 700 milionów złotych wciąż jest w „portfelu inwestycyjnym” Dominiki Kulczyk.
Uwagę przyciąga również neobarokowy pałacyk w Konstancinie, znany jako „Willa pod Łabędziami”.
Dominika Kulczyk kupiła ją w 2001 roku za 26 milionów złotych.